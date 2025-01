Komentar Dušana Malovrha: Krvavo leto

Marsikje po svetu so po novem letu odeti v črnino. V Nemčiji je silvestrovanje zahtevalo najmanj pet življenj, ZDA sta pretresla teroristični napad v New Orleansu in eksplozija Teslinega avta pred Trumpovim hotelom v Las Vegasu. V Črni gori imajo tridnevno žalovanje za 12 žrtvami strelskega pohoda, na Hrvaškem so komaj sneli žalne trakove po tragediji v zagrebški osnovni šoli. V primerjavi s tem je Slovenija kot spalno naselje. Kot kaže, je 650 naših policistov in policistk dobro skrbelo za varnost v silvestrski noči.

Po drugi strani pa je bilo lansko leto na sončni strani Alp najbolj krvavo v zadnjem obdobju. Toliko najhujših zločinov že dolgo nismo zabeležili, uporabljeno morilsko orožje pa je bilo v veliki večini primerov hladno; razmerje v odstotkih je nekako 70:30 v prid noža. Pri nas se v glavnem streljajo samo mafijci.

Pri tem je zanimivo, da slovenski zakon o orožju same posesti noža ne sankcionira oz. v tem primeru ne gre za prekršek. V Veliki Britaniji, denimo, zaradi številnih kaznivih dejanj ne bo več dovoljeno imeti pri sebi bodal z rezili, daljšimi od 20 centimetrov, za strožjo zakonodajo glede posesti in velikosti noža se zavzemajo tudi v Nemčiji. V slovenskem zakonu o orožju pa dolžina dovoljenega rezila sploh ni opredeljena. Najbrž tudi zato, ker se nož kot morilsko orožje v teh krajih uporablja predvsem – v kuhinji. Lani se je polovica najhujših zločinov zgodila v krogu družine.

Druga značilnost najhujših kaznivih dejanj v Sloveniji pa je seveda še vedno tudi ta, da jih veliko, če ne celo največ, storijo neprištevne osebe. Če že ne neprištevne, pa vsaj v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti.

Prav neverjetno, kako krvniki na sodišču nenadoma izgubijo spomin, se zatečejo v temne hodnike svoje bolne duše. Gospa sodnica, pred zločinom sem pregloboko pogledal v kozarec in zaužil preveč pilul. Predpisanih zdravil pa nisem zaužil. In pravosodje zna biti zelo usmiljeno: sledi zdravljenje na psihiatriji, ne pa prevzgoja v arestu. Storilci pridejo tako precej hitreje in z manj muke spet na prostost, kar je še ena anomalija kaznovalne politike: medtem ko je (zaužiti) alkohol za kršitelje cestnoprometnih predpisov oteževalna okoliščina, storilce najhujših krvnih deliktov rešuje.