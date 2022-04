Tekma je končana. Hvala bogu! Takšne, kot je bila, ne želim nikoli več ne gledati ne slišati. Tisoč petsto borcev za oblazinjene sedeže v državnozborski restavraciji, koder lahko izvoljenci ljudstva kosijo po vsega tri ali štiri evre in srebajo kavico za nekaj deset centov, je opolnoči obmolknilo. Kajti danes je zapovedan predvolilni molk, ki bo trajal še jutri vse do 19. ure. Heureka! Vse se torej začne in konča pri rokah. Naj bodo jutri srečne in čiste! In končno je vse spet po starem. Nenadoma nismo več nadvse spoštovani in cenjeni državljani, za katerih blagor se bodo s krvjo, znojem in...