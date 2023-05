Komentar Bojana Budje: Beograd in London

Koliko daleč ali blizu sta si Beograd in London? Uradno ju loči natanko 1691 kilometrov zračne razdalje, števec na avtomobilu bi jih pokazal precej več, menda 2097. Nisem štel, zaupam stricu Googlu. A danes sta ti mesti vsako na svojem koncu sveta, vsako s svojo usodo. Kot da nista z istega planeta. Kaj planeta, z istega dela sveta, ki mu pravimo Evropa. Otočani slavijo, po sedmih desetletjih bodo znova priča pompoznemu obredu kronanja, ko bo kralj Karel III. naposled še uradno nasledil svojo pokojno mamo kraljico Elizabeto II.

Zadnjič so videli razkošno obredno obleko, ki so jo krojili in šivali kar osem mesecev, davnega leta 1953, znova jo bodo kajpak v novi izvedbi skupaj z novo krono danes. In medtem ko London ter Anglija rajata, v Srbiji in Beogradu zastave visijo na pol droga. Srbi žalujejo in nejeverno sprašujejo, ali je vse to, kar se jim zadnje dni dogaja, sploh res. Dva krvava nerazumna množična strelska pohoda v pičlih treh dneh sta Balkan vrnila na naslovnice in zaslone vseh svetovnih medijev. Na Balkan sta znova naselila prekletstvo. Srbi danes ne gledajo kronanja, Srbe je strah. In strah se je naselil v vse razumne ljudi tega sveta. Z dodatnim razlogom tudi v Slovence. Zavoljo krvave strelske grožnje je bil včeraj preplah v osnovni šoli v Trbovljah. V Sloveniji!

Nenadoma spoznavamo svojo nemoč. In dejstvo, da je usoda nad vsem. Drži, da je ona splet naključij, a še bolj, da je tudi nesreča, tragedija. In tisto, kar je najbolj grozljivo, kar vnaša nemir v naše duše, zaradi česar nenadoma dvomimo o moči zakonov, splošne, namišljene ali dejanske varnosti, je preprosta verjetnostna logika. Če se je zgodilo nekaj sto kilometrov stran od nas, se bo prej ali slej tudi tukaj. Pa saj to sploh ni več novica, o tem vse bolj na glas svarijo strokovnjaki, takšni in drugačni. So med njimi oni, ki s prsti kažejo na starše in pomanjkljivo vzgojo, in taki, ki obsojajo državo, vrednostni sistem. Nihče pa ne ponuja obrambe. Ker je ni. Kot sta udarila trinajstletnik in kasneje še enaindvajsetletnik, lahko očitno kdor koli. Tudi kadar koli in kjer koli. Tak človek je hkrati Bog, Zlo in Usoda.

Kralj Karel FOTO: Reuters

Londonsko kronanje Karla III. bo danes varovalo 11.500 policistov. Teoretično je novi kralj torej varen. A v vsakdanjem življenju teorije ne štejejo. So le okoliščine, ko je možnost, da se pripeti kaj zlega, usodnega, tragičnega, večja ali manjša. Tokrat je celo realna. Žal.