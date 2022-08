Nobenega dvoma ni, da je nogomet globalni šport, navsezadnje ga igrajo tako rekoč po vsem svetu. V vseh državah je med najbolj priljubljenimi, v večini se lahko pohvali tudi z največjo (televizijsko) gledanostjo. Zato ni nič čudnega, da ga imajo za najpomembnejšo postransko zadevo na tem planetu. V Ljudskem vrtu je bil predvčerajšnjim uvodni večni slovenski derbi sezone med nogometaši Maribora in Olimpije, ki so ga Ljubljančani zasluženo dobili z 2:0. Zeleno-beli so tako še dodatno natresli sol na rane vijoličnih (in njihovih navijačev), ki jim v tem poletju nikakor ne steče po načrtih in žel...