Ko je Sarah Jessica Parker, legendarna Carrie iz Seksa v mestu, v nekem intervjuju odgovarjala na vprašanja o seriji, predvsem o prepoznavnem stilu njenega lika, je beseda nanesla tudi na modro birkin torbico, ki jo nosi v eni izmed epizod. Birkinka modne hiše Hermes je ena najbolj ikoničnih torbic na svetu, za katero se je treba vpisati na seznam, najcenejša različica pa stane okoli deset tisoč evrov. Malokatera modna znamka je res zelena in etična, in kdor nosi take znamke, verjetno ne bo nosil ne zare ne guccija ali louisa vuittona. Očitno se je celo producentom serije to zdelo malce pre...