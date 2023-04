Kolumna Lare Paukovič: Limke in gaserji

Začelo se je z Delom, nadaljevalo s 24ur in RTV SLO – in naenkrat je najbolj vroča tema meseca »Slovenci, ki se delajo čefurje« oziroma gaserji in limke. Kaj nam to pove – da je slovenska medijska krajina po večini brez izvirnih idej (in to pravim, kljub temu da sem delala oziroma še delam za več domačih medijev)? Časnik Delo namreč sploh ni bil prvi, ki je raziskoval to subkulturo – to je že jeseni počel Radio Študent, a je šel njihov članek mimo dokaj neopažen. Poleg tega sploh ne gre za nov fenomen, ampak samo za subkulturo čefurjev oziroma ćapcev v novi preobleki. Niti govorica ni zares nova – sleng gaserjev in limk sem slišala že od sestrinih gimnazijskih sošolcev pred desetimi leti.

Kot je novinar Denis Adanalić zapisal v kolumni Kam so izginili vsi čefurji za revijo Cukr: »Ko se sprehodim po ulici, vidim in slišim vse elemente, ki so tvorili kulturno polje moje mladosti. Danes se ljudje sprehajajo v trenirkah, nabijajo glasbo na zvočnikih in govorijo po čefursko. Trdi L je nujna oprema uličnega slenga. Zdi se, kot da so vsi čefurji in hkrati to ni nihče več.« Zato je bilo treba subkulturi očitno dati novo ime. Čefur oziroma ćapac je postal gaser.

Morda nam eksplozija člankov o gaserjih in limkah (sodobna izvedba čefurk, le da so limke bolj »urejene«) pove tudi to, da mediji ne zmorejo več ažurno slediti dogajanju na socialnih omrežjih oziroma da viralne fenomene pograbijo, ko so že precej prežvečeni. Trend »punce/žene, ki ostaja doma«, ki je že pred nekaj časa preplavil tikttok, so komaj zdaj začeli problematizirati tudi slovenski mainstream mediji, pa tudi gaserji in limke so za vse, ki nekaj časa preživimo na tiktoku in instagramu, že precej pase. S tem bom konkretno pljunila v lastno skledo, sploh ker kolumno pišem za tiskani medij, ampak socialna omrežja so marsikdaj bolj uporaben vir informacij kot mediji. Že dve leti ali celo več je od tega, ko so se na tiktoku pojavile prve uporabnice in uporabniki, ki so v skečih posnemali limke in gaserje, njihovo govorico in stil. Pograbila so jih celo določena podjetja, ki so v teh likih videla potencial za promoviranje svojih izdelkov.

Kaj torej so limke in gaserji po uradni definiciji? Če združim opise, ki sta jih podala MMC RTV SLO in 24 ur, subkultura, ki se pojavlja predvsem med mladimi na območju držav nekdanje Jugoslavije, njihova ikonografija in glasba pa sta preplet angleškega drilla, ameriškega trapa in balkanskih narodnjakov s slengom, ki je na našem območju prisoten že desetletja (»majke mi«, »ide gas«, »ca mi«). »Furajo« poseben modni stil: trenirke, oprijete hlače ali kavbojke, superge določenih blagovnih znamk. Imajo tudi svojo govorico, pogosto govorijo trdi L. Poudarek pri njih je poleg tega na slavljenju denarja, dragih avtomobilov in oblek, pri čemer jim ni ravno pomembno, če do tega pridejo na nelegalen način.

Zakaj torej toliko hrupa? Vse to že poznamo. A zdi se, da so Slovenci zaskrbljeni, ker so čefurji in ćapci vseeno ves čas veljali za neko obrobno subkulturo, čeprav to ne pomeni, da ni bila prisotna v velikem zamahu, gaserstvo pa je zdaj »v trendu«. Mladi bi radi bili in, starši pa domnevno zaskrbljeni, ker njihovi slovenski otroci govorijo s trdim L in v vsakdanji jezik mešajo balkanske besede. Da so gaserji in limke nadležni, ni dvoma – a nadležni so bili recimo tudi hipsterji in emoti. Pri vsem tem je pač prisoten še ščepec dobrega starega nacionalizma.