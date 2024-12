Kolumna Dušana Malovrha: Poštar zvoni samo enkrat

Nekoč je bil koronavirus, ki je vse obrnil na glavo, prava revolucija se je zgodila tudi v nakupovanju. To se je v veliki meri preselilo na splet, kar je pomenilo tudi nesluteno povečanje poštnega prometa, natančneje – paketov in dostave na dom.

Zaradi enormnega obsega dela pismonoše ne raznašajo več peš. Tudi kolesarijo skorajda ne, velika večina je motoriziranih, njihova prevozna sredstva so čedalje večja. Ker državna pošta ni mogla slediti potrebam – tonam reklam in paketov –, uspevajo številni zasebni logisti. Čeprav vsi počnejo isto – dostavljajo pošiljke –, se načini dostave razlikujejo od podjetja do podjetja, od kurirja do kurirja. Razlike pridejo najbolj do izraza kajpak decembra. Tedaj trepetamo, ali bo dostava naročenega blaga pravočasna, da bomo lahko zaigrali dobrega moža ali dva. Ali tri.

Novejši trend pri raznosu pošiljk je brezstična in nevidna dostava.

V klasičnem načinu dostave poštar še vedno pozvoni – na zvonec vrtne ograje. Do vhodnih vrat se ne poniža več kar tako. Na potezi je torej stranka, da premaga pot od vrat do ceste. Hitro, hitro, magari v gatah, samo, da ne odpelje paketa nazaj. Odkar so dostavljavci pretežno motorizirani, naročniku sicer o prispetju pošiljke najraje kar potrobijo. Da smo zjutraj morda pod tušem ali pod pritiskom (velike potrebe) in hupanje mopeda s ceste komaj še lahko slišimo, jih ne zanima. Poštar ne zvoni samo dvakrat. Ampak enkrat.

Nekatera podjetja o tem, da bodo (danes) dostavila pošiljko, pogosto obveščajo zgolj po elektronski pošti (čeprav imajo tudi tvojo telefonsko): tega in tega, med to in to uro bo prišla. Nekatere pošiljke ti izročijo že na lepe oči, druge, še zlasti plave kuverte, zahtevajo podpis z analognim prstom po digitalni napravi, najnovejši trend pa je brezstična in nevidna dostava. Ne pohupajo in ne pozvonijo, ampak samo odložijo. Nekam. In potem pošljejo na mail: dostavljeno.

Ma, kako dostavljeno?! Jaz nisem prevzel ničesar. In tudi nihče drug iz hiše. Paketa ni bilo niti na okenski polici, kamor ga je kurir položili enkrat prej. Morda ga je pa kak mimoidoči pohopsal, ko se ga tako lepo vidi s ceste. Tik pred družinskim posvetom o reklamaciji zaradi neprispelega paketa smo ga le našli – dostavljavec se je res potrudil in ga dobro skril v najtemnejši kot vrtne lope. Dostavljeno!

Vsemu navkljub: paket je bil suh in cel, dobri mož je bil vesel.