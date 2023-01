Kolumna Dušana Malovrha: Beseda leta

Pod patronatom Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU so že sedmič izbrali besedo leta. Iskali so »besedo, ki pooseblja prav leto 2022 in ki ste jo v tem letu še posebno pogosto uporabljali«. Zmagovalka je postala beseda gasilec, ki se nanaša na največji požar v zgodovini samostojne Slovenije, ko so požrtvovalni po nadčloveških naporih premagali ognjeno stihijo in rešili Kras pred še hujšo katastrofo. Gasilec, gasilci so zasluženi zmagovalci, na prestolu so nasledili PCT (preboleli, cepljeni, testirani), besedo leta 2021, ko nas je zdeloval novi koronavirus. Pred tem so se na vrhu od začetka akcije zvrstili še begunec (2016), evropski prvaki (2017), čebela (2018), podnebje (2019), karantena (2020).

Moj favorit za besedo preteklega leta je bila draginja, ki se je v finalu znašla še v družbi besed bot, energent, femicid, povzemalnik, predator, predsednica, supervolilno leto, svoboda in vojna. Draginja je res zaznamovala minulo leto, saj je udarila med nas kmalu, če ne takoj po začetku vojne v Ukrajini, ki je izbruhnila 24. februarja. In nič ne kaže, da se bo kmalu končala. Ne draginja in ne vojna. V anketi Nedeljskih novic in portala slovenskenovice.si samo 11 odstotkov vprašanih meni, da bo vojne konec letos, 13 % je prepričanih, da bi morijo končal atentat na Putina, 14 % jih konec ukrajinskih grozot vidi takrat, ko bi bila poražena napadena država (9 % pa kot odločilni moment pripisuje porazu agresorja, torej Rusije), daleč največ, kar 45 procentov sodelujočih pa je odgovorilo, da je Ukrajina kot Bližnji vzhod in da miru še dolgo ne bo. Od vojne in draginje je le korak do pomanjkanja. In že smo pri kandidatki, morda celo favoritki za naslednjo besedo leta, ki ji težko rečemo najboljša, saj prepogosto pomeni nekaj slabega.

Pomanjkanje trka na vrata. Celo številni zaposleni ob podivjanih cenah ne zaslužijo dovolj za normalno življenje s poštenim delom. Se pravi z eno službo. In koga ali česa vse nam še ne manjka! Zdravstveni delavec, natakar, kuhar, čistilec, prodajalec, osebni asistent, varnostnik in voznik so le najbolj iskani na seznamu zavoda za zaposlovanje. Primanjkuje pa tudi kopica drugih profilov. Ni, da ni. No, točneje rečeno: ni, da je. Ni. Mislim, kje so (bili) veliki vodje, planerji naše družbe? Vsega nam primanjkuje, ne le dohtarjev in medicinskih sester, slišim, da bomo začeli uvažati tudi duhovnike.

Pri uvozu res ne bi smeli biti preveč izbirčni in vihati nosu. Pristojne službe bi morale kvečjemu zavihati rokave in na vrat na nos spremeniti pogoje, pod katerimi bi v našem koščku raja, kjer primanjkuje vsega in vsakogar, medse po hitrem postopku sprejeli profile in kadre, ki jih krvavo potrebujemo. Če lahko neki novodobni tovarnarji brez težav, uradno ali ilegalno uvozijo indijskih rok, kolikor jih potrebujejo, potem ni hudič, da tega ne bi znala urediti država za svoje dobro in v dobro svojih državljanov. A nismo država ljudje? In ali v državni upravi ne grejejo stolčkov tudi z vsemi žavbami namazani? Naj malo zmigajo svoje riti.

Na spletni strani beseda-leta.si lahko že oddate predlog za besedo leta 2023. Srbijo me prsti, ampak trenutno je še preveč kandidatk. Pomanjkanje je na dlani, tu so nadomestne ambulante, pa kavaški klan … Ampak s predlogom se ne mudi. Naj medi! pravijo čebelarji. Naj se ubesedi! Naj na koncu beseda leta postane kaj vsaj približno tako dobrega, kot je gasilec, beseda leta 2022. Na primer konec. Konec vojne. Ne konec sveta.