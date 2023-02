Komentar Bojana Budje: Dan brez tobaka

Mojih je takih 365 dni v letu. Ker pač ne kadim. Poskusil sem kot najstnik, a domala istočasno tudi zaključil. Je pa to vendarle dokaz, da ima bržkone prav vsakdo med nami svojo zgodbo o prvi prižgani cigareti. Tudi taki, ki smo jo zgolj poskusili. Praviloma so ti spomini lepi, segajo pač v mladost, nekaterim celo v otroštvo. Tja, kjer je bilo vse drugače, lepše, veselejše. Kar pa kajenje dokazano ni. Na svetovni dan brez tobaka smo denimo slišali, da vsakoletno po zemeljski obli pobere kar osem milijonov življenj. Ali drugače: zavoljo kajenja vsake štiri sekunde umre ena oseba. Preštejte do štiri.

Za premik k brezdimnim časom bo dovolj že razumen premislek, ta nas ne stane enega samega evra.

Pa to še ni vse. Kajenje je vsakoletno krivo smrti vsaj 3600 Slovenk in Slovencev, devet od desetih bolnikov s pljučnim rakom je kadilcev, ti v poprečju živijo 16 let manj od navadnih smrtnikov, v poprečju pa za cigarete vsako leto zapravijo kakih 1800 evrov. Veliko ali malo? Kakor za koga. Pa nas tudi to pretirano ne gane. Natanko 20,4 odstotka slovenskega življa še naprej veselo puha bojda omamni cigaretni dim. Ne vem sicer, ali je kdo med njimi že dosegel rekord najstarejše kadilke v Veliki Britaniji, ki je v pepel spremenila neverjetnih 170.000 cigaret, vem pa, da za bolezni, povezane s tobakom, samo v Evropi odštejemo več kot sto milijard evrov letno. Kajenje že dolgo ni več statusni simbol osvobojenega, sproščenega človeka. Imeti v ustih cigareto je znak zasužnjenosti, zaostalosti, vdanosti nagonom, razvadam. Kadilci so vse bolj preganjana rasa, njihov junak na konju, ki je kadil marlboro, je odjahal za vedno. Roko na srce, prekletstva tobaka se ne bomo znebili tako zlepa niti tako zgrda. Ne le, ker je hudičeva travica ena od tistih reči, ki življenje bojda naredijo znosnejše, manj črno, pač pa zaradi preprostega spoznanja, da tam, koder je dim, ni zgolj ogenj. Kjer je dim, je tudi denar. Tobačna industrija obrača 160 milijard evrov. A za premik k brezdimnim časom bo dovolj že razumen premislek, ta nas ne stane enega samega evra.

Tobak mori. FOTO: Shutterstock

Kajti tobak mori. In kaj so potem kadilci? Te dni sem izvedel, da zgolj zaradi pasivnega kajenja in posledičnih okužb dihal po svetu vsako leto še pred svojim petim rojstnim dnem umre 165.000 nedolžnih otrok. Krivi so bili, ker so dihali.