Komentar Dejana Vodovnika: Vsa pamet tega sveta

Dobivam vtis, da si kdo od parlamentarcev domišlja, da je hkrati z mandatom poslanca dobil tudi 1/90 vse slovenske pameti.

Svetovna inteligenca je razkrita. Najnovejša raziskava, opravljena v več kot 100 državah sveta, je namreč pokazala, da so na vrhu lestvice z najvišjim inteligenčnim količnikom (IQ) Japonska, Tajvan in Singapur (106), za njimi je Kitajska (104). Novi »evropski prvak« je Belorusija (102), sledijo Finska, Nizozemska, Nemčija, Estonija, in Kneževina Lihtenštajn z IQ 101.Slovenci, so ugotovili raziskovalci, imamo inteligenčni količnik 99, na Hrvaškem 96, v BiH 89, Črni gori 86, Albaniji in Severni Makedoniji pa 82.Ko se spomnim, da so raziskovalci Instituta Jožef Stefan odkrili povsem novo zvrst snovi, ki je ni možno razumeti z obstoječo fiziko, se zavem, da je uvrstitev Slovenije zgolj logična posledica našega znanja in dosežkov.»Jebela cesta,« pomislim in se zagledam v vroč, poletni dan. V številnih razpravah o potrebnih spremembah sistema oziroma zakonodaje, ki se jim poskušajo nekateri poslanci in drugi politiki dosledno izogibati, dobivam neprijeten vtis, da si vsaj kdo od poslancev (in poslank) ob izvolitvi v DZ v svoji samozaverovanosti domišlja, da je hkrati z mandatom poslanca dobil tudi kar 1/90 vse slovenske pameti. Vsi preostali pa smo zgolj neintelektualni statisti.O, ko bi jo imel vsakdo od njih vsaj 1/2080908, hudomušno pripomni znanec Ferdo, bi Slovenija zacvetela. In če bi imel hkrati vsak poslanec ob razpoložljivi, a pogosto v delu parlamenta neuporabljeni, še najmanj tolikšen delež potrebne odgovornosti za blaginjo in razvoj Slovenije, bi podalpski raj zacvetel še v drugih, ne zgolj rdeči ali črni barvi.In se sprašujem, kakšen inteligenčni količnik imajo, npr., na Marsu. Če imajo nižjega, kot je ugotovila raziskava za tiste na satelitu Zemlja, bi bilo dobro, da jim ga gredo nekateri z našega satelita pomagat malce dvigniti, izboljšati. No, če imajo višjega kot prenekateri v Sloveniji, pa bi bilo zelo priporočljivo, da gredo naši na službeno pot tjakaj. Da si ga dvignejo. IQ, namreč! Potni stroški in dnevnice, pač kot za vsakega javnega uslužbenca, bodo zagotovljeni.In tako nam, domačinom na satelitu Slovenija, poleg vsega ne bi kvarili povprečja in bi bili nemara kaj kmalu tik za petami prebivalcem Lihtenštajna. Vsaj kar se IQ tiče.