Komentar Boštjana Fona: Že planiramo!

Kleni Slovenci – no, če smo pošteni, imajo to v domeni Slovenke – konec marca že finiširajo plane za poletno namakanje riti v slani vodi. V daljne dežele Otomanskega cesarstva ali v črno Afriko z jekleno ptico povprečni podalpski domorodci ne bodo šli. Tam so teroristi! Po zraku ni varno. Resnici na ljubo nobeno plovilo ni ostalo zgoraj in je torej strah odveč. A naša logika je malček drugačna. Kam torej? K sosedovim. Nekdanja favorita habsburške monarhije nimata morja. V Avstrijo in Madžarsko se ne gre. In pika! Na zahodnojadransko obalo tudi ne. In pika! Ostane samo še kockasta obala. Tam imajo radi naše evre. Čeprav smo na obali dalmatinski, denimo, Slovenčki večkrat dobrodošel ventil za sproščanje frustracij. Sploh če ti nasproti stoji oseba s pooblastili. Tokrat, torej pred letošnjim poletjem, gre tam spodaj še dlje od točke, ko smo že mislili, da pri Croatih, menda izumiteljih kravate, huje ne gre.Celotna evropska turistična biznis scena, kjer imajo Nemci najbolj težko besedo, je Hrvatom poslala jasno sporočilo, da so za deset do petnajst odstotkov prenapihnili cene ponudbe. To še ni vse. Cene transporta do destinacije so oderuške, od cestnin do trajektnih vozovnic za avto in familijo. Najbolj pa je v oči padel nov cenik prometnih prekrškov. Že če boste dremavemu Ukrajincu v vozilu pred seboj mežikali z žarometi, boste v hrvaški državni proračun prispevali 270 evrov. Hujši ko je prekršek, višja je kazen. Zgodi se vam lahko, da boste s kovčki, napihljivimi blazinami, sitno babo in vreščečo deco ostali ob cesti, saj vam bodo vozilo – zaplenili. Kaj pa mi doma? Imamo hudo visoke kazni za prometne prekrške glede dohodka na državljana. Kljub temu delamo bedarije po asfaltu. Se vprašam, zakaj, ko gremo čez severno mejo, oprezamo za vsakim prometnim znakom in imamo pravila cestnega bontona za malo biblijo? Zakaj čez severno mejo ne delamo neumnosti? Ker imajo severni sosedje sicer nižje kazni, a pogoste kontrole, predvsem pa red, ki je za vse enak. Za njihove, za nas, Balkance s Hrvati vred, za Fince ali Marsovce.