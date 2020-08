V 48 sekundah do 260 tisočakov

Olajševalnih okoliščin ni veliko, razen nekaznovanosti, oteževalnih pa je kar precej.

Od strahu so ji odpovedale noge

Odvetnik Žiga Klun bo najverjetneje spisal pritožbo. FOTO: Marko Feist

Obramba srbskega državljanani prepričala ljubljanskega okrožnega sodišča, da je treba obtoženega v dvomu oprostiti. Da so dokazi res posredni in da bi imelo tožilstvo res precej lažje delo, če bi kamera v prodajalni v obraz posnela storilca številka tri, ki je lani iz Slowatcha na Čopovi ulici odnesel dragocene ure, se je strinjala sodnica. A poudarila, da zbrano gradivo tvori takšno celoto, da je zaključek lahko le eden – da je to prav Božilov. Zato ga je poslala v zapor za štiri leta in pol, kar je šest mesecev manj, kot je zahtevala tožilka. Zatem ga bodo še za tri leta izgnali iz Slovenije.Odvetnikje sodišče namreč prepričeval, da je treba Božilova oprostiti. Zagovornik se sicer strinja z ugotovitvami sodnega izvedenca, da je na posnetku, ki je nastal osem minut pred ropom, v bližini kraja ropa res Božilov, kar pa je tudi vse. Ni pa to, kljub biološkim sledem in prstnim odtisom na vrečki, v kateri so roparji prinesli sekiro, in na sekiri, po njegovem dokaz, da je tudi ropal, temveč le, da je uporabljal predmete, ki so bili najdeni. Ker izvedenci ne znajo določiti starosti teh sledi, bi jih torej lahko uporabljal kdaj prej, je dejal odvetnik in spomnil na primer ropa Malalana. Tudi tam so namreč našli macolo in na njej biološko sled enega od domnevnih roparjev, ki pa je bil nato oproščen z utemeljitvijo, da sled na macoli sicer dokazuje, da jo je nekoč držal v roki, ne morejo pa ugotoviti, kdaj.A je sodnica torej menila drugače. Božilov je 18. junija lani, dva dni pred ropom, prispel v Slovenijo z, ta je bil prepoznan kot storilec številka dve. To še ne bi bilo dovolj za obsodbo, a so varnostne kamere oba posnele neposredno pred ropom, ko sta hodila skupaj po poti poznejšega bega in med seboj komunicirala, ob tem pa je Kurteši v rokah nosil Lidlovo vrečko, ki so jo pozneje pustili v prodajalni. Takrat res nista bila zamaskirana, a sta imela po oceni sodišča dovolj časa, da sta si neznano kje nataknila čeladi in rokavice in nato še z enim pajdašem ob 18.07 vstopila v prodajalno. Tam je oborožena trojica obvladala varnostnika, razbila vitrine in zbežala s 17 hubloti in 31 breitlingi v skupni vrednosti natanko 262.174,33 evra (toliko mora Božilov tudi vrniti zavarovalnici Sava). Božilov je za seboj torej pustil tudi biološke sledi in prstne odtise, sodni izvedenec pa je pri storilcu številka tri našel še nekaj značilnosti – med drugim obliko nosu in brke, ki jih ima tudi Božilov. Poleg tega je, ko se je sklonil, pod jakno ropar razkril rdečo majico, prav v takšni barvi majice pa je Božilov pred tem posnet na kameri pri bankomatu.Olajševalnih okoliščin sodišče prav veliko ni našlo, razen dosedanje nekaznovanosti, oteževalnih pa kar nekaj, predvsem dejstvo, da je šlo za nasilno kaznivo dejanje. Rop je trajal vsega 48 sekund, a to je bilo dolgih 48 sekund groze za prodajalko, ki je po lastnih besedah prestala najhujši strah v svojem življenju. Bila je povsem paralizirana in noge so ji odpovedale, da so jo morali pozneje odpeljati z rešilnim vozilom, dolgo je bila na bolniškem staležu, obiskovati je morala psihiatra in jemati pomirjevala. Kot je še povedala, ko je bila po lastni želji prek videokonference zaslišana iz varne sobe sodišča, so jo pozneje premestili na manj izpostavljeno delovno mesto, a ni želela razkriti, kje to je.Božilovu bodo pripor podaljšali do pravnomočnosti sodbe, saj ga na Slovenijo razen tega postopka na veže nič, je izpostavilo sodišče, Srbija pa svojih državljanov Sloveniji ne izroča. Edina garancija, da bo kazen prestal, je tako, da ostane na hladnem.Njegova pajdaša sta še vedno na prostosti. Slovenija tako s tiralico išče Kurtešija, ki je, kot je bilo slišati na sodišču, v trgovino vstopil s čelado na glavi, a naredil napako, ko si je med ropom dvignil vizir.