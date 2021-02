Nagrada za odstreljeno svinjo 100 evrov, za merjasca 50

Afriška prašičja kuga je nočna mora živinorejcev. Evropska agencija za varnost hrane je za države Balkana, poleg Slovenije še za Albanijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Kosovo, Črno goro, Severno Makedonijo in Srbijo, že pred meseci pripravila kampanjo Ustavite prašičjo kugo. Slovenski lovci vsako leto v povprečju odstrelijo 10.000 divjih prašičev. FOTO: Getty Images Dejstvo je, da je ta samo lani po svetu pomorila 100.000 prašičev, zaradi česar so jih morali pobiti več kot pet milijonov. Virus že razsaja v enajstih državah Evrope. Prisoten je na Madžarskem, v Nemčiji in Srbiji, vse tri so iz...