Udeleženka slovenskega Big Brotherja se bori za življenje

Srbska starleta Soraja Vučelić, ki so jo slovenski gledalci imeli priložnost spoznati v resničnostnem šovu Big Brother leta 2015, se bori za življenje. Na meji med Srbijo in Albanijo je doživela prometno nesrečo. Ima zlomljena rebra, pojavila pa se je tudi notranja krvavitev, zaradi česar so jo prepeljali na nujno operacijo na Hrvaško. »Zdravniki se že od sobote borijo za Sorajino življenje! Takoj po nesreči so jo premestili na zasebno kliniko v Albaniji, kjer so jo operirali. Včeraj pa se je njeno stanje poslabšalo in pojavile so se notranje krvavitve. Družina in prijatelji so se odločili, da mora na novo operacijo, zato bo premeščena na Hrvaško,« je povedal vir za Informer. Soraja je vozila Mercedesov džip, v katerega je nenadoma trčil kombi. Od silovitosti udarca je skoraj zletela skozi vetrobransko steklo.

»Avto je bil popolnoma uničen! Gasilci so morali Sorajo in njeno prijateljico potegniti iz džipa. Reševalci so hitro prispeli na kraj nesreče in jo našli nezavestno.«