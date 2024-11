Resnica o Ivanki Trump: nenavaden odnos z očetom in boj za moč z Melanio

Ivana Marie Trump, bolj znana po nadimku Ivanka je definitivno eden najljubših otrok očeta Donalda Trumpa. Od malega ji je bila izpolnjena vsaka želja in po pripovedovanjih nikoli ni prenašala ne revščine in ne revnih ljudi, piše kurir.rs.

Že leta se piše o njenem brezkompromisnem slogu, bogastvu, ljubezenskih aferah in marketinških potezah. Mnogi nanjo gledajo kot na eno ključnih žensk v življenju Donalda.

Kakorkoli že, nedvomno je, da je Ivanka od nekdaj njegova velika podpornica, svetovalka in desna roka, ko gre za politične in poslovne poteze.

Aktivna na več področjih

Rodila se je 30. oktobra 1981 v New Yorku in je hči novoizvoljenega ameriškega predsednika ter nekdanje češke manekenke Ivane Trump.

Bila je višja svetovalka v Donaldovi prvi administraciji (2017-2021) in direktorica pisarne za ekonomske iniciative ter podjetništvo.

Potem, ko je iz ekonomskih znanosti diplomirala na šoli Wharton univerze Pensilvanija, je začela delati v podjetju očeta, hitro pa je zgradila tudi svojo modno znamko z oblačili, torbicami, obutvijo in modnimi dodatki pod imenom Ivanka Trump.

Je prva v družini, ki je sprejela judovsko vero, in sicer pred poroko s sedanjim možem Jaredom Kushnerjem. Poročila sta se leta 2009.

Med prvim predsedniškim mandatom očeta je Ivanka prevzela vlogo svetovalke Bele hiše, ki sta jo opravljala skupaj z možem. Med drugim se je zavzemala za ekonomsko neodvisnost žensk.

Znana je po svojem delovanju na družbenih omrežjih, kjer deli trenutke iz zasebnega družinskega življenja z možem in tremi otroki.

Po obdobju v Beli hiši sta se oba z možem umaknila iz javnega življenja, se posvetila svojim poslom ter se preselila v Miami.

Ob najavi nove kandidature očeta je izjavila, da se v nobenem primeru ne namerava vrniti v politiko, saj so njena prioriteta otroci: 13-letna Arabella Rose, desetletni Joseph Frederick in osemletni James.

Je pa bila ob pričakovanju rezultatov letošnjih ameriških volitev ob očetu v volilnem štabu.

Odraščanje Ivanke Trump

Bivša prijateljica Ivanke Trump, novinarka Lysandra Ohrstrom, se je odraščanja ob znani plavolaski spominjala za Vanity fair. Skupaj sta obiskovali elitno šolo za dekleta Chapin na Manhattnu, kjer se je nekoč šolala tudi Jackie Kennedy.

Lysandra je orisala vzdušje na šoli, kjer so se izobraževala dekleta najvplivnejših ameriških družin, tam preživljale najstniške dni in kjer je bila Ivanka že tedaj vedno v središču pozornosti.

V dobi priljubljenosti gibanja grunge so poslušale Nirvano in eksperimentirale z videzom. Pobarvati lase v zeleno je bil denimo znak velikega poguma.

Možnost, da so se pred mrakom po Manhattnu vozile s taksijem, jim je odpirala vrata do različnih avantur, uniforme, ki so jih nosile, so jasno razkrivale njihov status. Krajši, kot je bil jopič, višji je bil njihov družbeni položaj.

Ivanko, s katero sta bili z Lysandro do leta 2009 tesni prijateljici, je ta opisala kot karizmatično, zabavno, pogumno in že kar drzno, hkrati pa se je velikokrat obnašala kot arogantna razvajenka.

Da se je izkopala iz težav, je brez slabe vesti krivila druge, imela je le malo sočutja in razumevanja za osebe, ki niso bile premožne kot ona.

Prijateljici sta večkrat skupaj obiskali pisarno Donalda, kjer ga je Ivanka prosila za plačilno kartico za nakupe. Oče ljubljenki ni nikoli ničesar odrekel, rad pa je pokomentiral, koliko denarja mora namenjati njeni mami, Ivani.

Hčerkini prijateljici ni namenjal pretirane pozornosti, občasno jo je vprašal, ali je njegova hči najlepša in najbolj priljubljena na šoli. Očitno se mu je to zdelo zelo pomembno.

»Da, bila je samovšečna in rada je govorila o sebi, a hkrati je bila zabavna in vedno pripravljena na avanture,« je zapisala Lysandra.

Ta je bila Ivankina poročna družica, kmalu nato pa je prijateljstvo razpadlo zaradi različnih pogledov dveh deklet, ki sta nekoč skupaj plesali na glasbo Kurta Cobaina. Ko je namreč Lysandra začela nositi ogrlico s svojim imenom, napisanim v arabščini, Ivanka ni skrivala nezadovoljstva.

»Ta stvar kar kliče – teroristka,« je govorila Trumpova ljubljenka, a to je bilo le eno od nesoglasji, ki so končale prijateljstvo.

Po sporu je Lysandra rodila sina, Ivanka ji je poslala zlato zapestnico z njegovim imenom, vendar si nikoli več nista bili blizu.

Izginotje, ki ga ni bilo

Donald Trump je svojo družino redno vozil na smučanje v Aspen in prav tam je mlada Ivanka pred leti izzvala škandal.

Nenadoma je izginila in stekla je iskalna akcija, v katero je bila vključena policija.

Po pisanju Aspen Daily Newsa je bila med iskanjem ves čas s fantom v drugi hotelski sobi.

Nenavaden odnos z očetom

Še preden je Donald postal prvič predsednik Združenih držav Amerike, je o svoji hčerki Ivanki dajal, milo rečeno, bizarne izjave. Nekoč je dejal, da ima najlepše telo in ne bi imel nič proti, če bi se fotografirala za revijo Playboy.

Na vprašanje, kaj imata ona in njegova hči najraje, je odgovoril: »Mislil sem reči seks, a lahko naštejem tudi golf in nepremičnine.«

»Mislim, da ona ne bi pristala na to, a bil bi z njo v zvezi, če ne bi bila moja hči. Res ima lepo telo,« je nekoč komentiral.

»Da, res je nekaj posebnega in je lepotica. Če ne bi bil srečno poročen in če ne bi bil njen oče …« je dejal in namignil, da bi v teh pogojih zapeljeval Ivanko.

Z Melanio se je borila za moč

Ivanka Trump je bila, ko je bil njen oče prvič izvoljena za predsednika ZDA stalno ob njem. Nad tem ni bila najbolj navdušena njena mačeha in tretja Donaldova žena Melania Trump, o čem je v njeni biografiji Umetnost njenega dogovora (The Art of Her Deal) zapisala s Pulitzerjevo nagrado nagrajena novinarka Washington Posta Mary Jordan.

Ko so bili tedaj znani rezultati, sta se morala Trump in njegova žena hitro prilagoditi novim vlogam. Mama njegovega najmlajšega otroka Barrona se je najprej odločila, da bo ostala v stanovanju v Trumpovi stolpnici New Yorku skupaj s sinom, tedaj naj bi spremenila podrobnosti iz predporočne pogodbe.

V tem času je bila Ivanka svetovalka očeta in je delala v Zahodnem krilu Bele hiše ter od predsednika zahtevala, naj pisarno prve dame preimenuje v pisarno prve družine.

Po pisanju Mary Jordan, ki je proučila na stotine Melanijinih intervjujev, ji je tedanja in nova prva dama ZDA v tem nasprotovala in se odločila pastorki postaviti jasne meje.

»Ivanka se je obnašala, kot da je Bela hiša njen dom, Melanii to ni bilo niti malo všeč. Ko sta se z Barronom končno preselila v Washington, je oporekala vsem pastorkinim željam.

Melania res ne sili v ospredje, a je zelo vplivna,« piše Jordanova v knjigi.

Ljubezen z Jaredom Kushnerjem

Tisto, kar se je začelo kot običajno druženje premožnih v New Yorku se je končalo z enim najslavnejših parov na svetu.

Seznanil ju je agent za nepremičnine, saj je menil, da bi lahko dobro sodelovala, namesto novega poslovnega projekta se je rodila ljubezen.

Čeprav sta sedaj že 15 let skladen par, so bili trenutki, ko sta se razšla, v vse je bila umešana tašča. To naj bi motilo dejstvo, da sinova izvoljenka ni Židinja, vendar njun razhod ni trajal dolgo.

Spravila sta se in Ivanka je prejela izbrančevo vero. Jared je o odnosu s srčno izbranko govoril tudi z Donaldom in mu zagotavljal, da z njo misli resno.

»Bolje zate, da je res tako,« naj bi mu na kosilu odvrnil sedanji tast.

Svojo poroko je Ivanka opisala z besedami:

»Moja poroka je bila intimna, popolno organizirana in polna spominov do konca življenja.«

Razmerje s 73-letnikom

Pred nedavnim preminil producent Quincy Jones je leta 2018 v intervjuju za New York magazine zatrdil, da se je leta 2006 sestajal s skoraj 50 let mlajšo Ivanko. On je imel tedaj 73, ona 25 let.

Informacija je takrat šokirala javnost, Donaldova ljubljenka je ni niti zanikala niti potrdila.

»Zabaval sem se z Ivanko,« je dejal in dodal, da se mu je Donald vedno zdel megalomanski narcis.

Kot je pripovedoval, je njegova hčerka Kikada tedaj kot manekenka delala za modno hišo Tommy Hilfiger, ter mu prenesla sporočilo Ivanke Trump, ki je želela z njim na večerjo.

»Dejal sem, ni problema. Ima najlepše noge, kar sem jih kdaj videl, a ima napačnega očeta.«

Quincy je leta 2018 za GQ izjavil, da je imel v enem trenutku 22 deklet od Cape Towna do Stockholma, njegove hčerke pa so ga večkrat prosile, naj se ne sestaja z mlajšimi od njih.

»Imam 22 deklet … povsod, v Cape Townu, Kairu, Stockholmu, Sao Paulu, Riu, Šanghaju … imam krasno dekle v Šangahju,« je prepovedoval Jones.