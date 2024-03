Čisto drugačna Ivanka Trump

Na tridnevnem predporočnem slavju, nekakšnem uvodu v poroko, na kateri se bosta poročila sin najbogatejšega Indijca Mukesha Ambanija Anant Ambani in hči indijskega milijarderja Shrija Virena Merchanta Radhika Merchant, so se zbrala velika imena z vsega sveta.

Med gosti je bila tudi hči nekdanjega predsednika ZDA Ivanka Trump, ki je zabavo obiskala oblečena v skladu s pravili oblačenj – v tradicionalni indijski opravi lehenga choli: belem topu z razkošnim padajočim krilom s srebrnimi vezeninami in bogatim nakitom.

Nekdanja svetovalka v Beli hiši je zabavo obiskala skupaj z možem Jaredom Kushnerjem in njuno 12-letni hčerko Arabello Rose.

Goste, med katerimi sta bila tudi Mark Zuckerberg in njegova žena Priscilla Chan, je zabavala Rihanna, ta je za 90-minutni nastop dobila več kot 5,5 milijona evrov.

Ni znano, ali je Ivanka na slavju zastopala očeta ali je vabilo prejel njen mož, investicijski bankir.

Ženin je najmlajši sin generalnega direktorja podjetja Reliance Industries, ki je vredno več kot 100 milijard evrov.

Mukesh Ambani je po ocenah najbogatejši v Aziji, revija Forbes njegovo premoženje ocenjuje na 110 milijard evrov, zato ni čudno, da se na zabavi ni varčevalo.

Gostje so imeli na izbiro 500 jedi, ki jih je pripravljalo 100 kuharjev. Glede na to, da indijska tradicija lahko marsikoga zbega, so vsi povabljeni dobili natančna navodila, kako naj se oblečejo, skupaj s prošnjo, naj s seboj ne pripeljejo več kot treh kovčkov prtljage na osebo, poroča CNN.

Frizerje, mojstre ličenja, pomočnike pri oblačenju v tradicionalna indijska oblačila so imeli na voljo, prav tako tudi zasebna letala, če bi jih potrebovali.

Medtem v Indiji gradijo kompleks hinduističnih templjev, namenjenih prav poroki Ananta in Radhike, še navaja CNN.

Po strogo načrtovani poroki junija letos bodo templji odprti za javnost.