Kako je Ivana Trump izvedela, da jo Donald vara

Ivana Trump je imela za seboj štiri propadle zakone, eden od njih je bil z Donaldom, s katerim sta bila poročena od leta 1977 do 1992, torej 15 let, piše Kurir.rs.

Njuna ljubezenska zgodba

Par se je spoznal leta 1976, ko je Ivana tedaj še Zelnickova živela v Kanadi in je bila del skupine manekenk, ki je leta 1976 odšla v New York v okviru promocije olimpijskih iger v Montrealu.

Donald jo je opazil v eni od restavraciji, pristopil k njej in ji ponudil, da ji bo pomagal dobiti mizo.

Poročila sta se naslednje leto, isto leto se jima je rodil sin Donald Trump Junior, dve leti kasneje hčerka Ivanka in leta 1984 še najmlajši sin Eric.

Donald je Ivano v Netflixovi dokumentarni seriji Trump, ameriške sanje, opisal kot karizmatično deloholičarko, karieristko in sebi zvesto žensko.

Zaupal je, da jo je izbral, ker je hotel ob sebi življenjsko sopotnico, ki bo z njim delala in bo zanj izziv.

Za njune težave v zakonu se je izvedelo leta 1989, ko je izbruhnil javni spor na smučišču v Aspnu.

Ivana je potem, ko dobila potrditev, da ima njen mož ljubico Marlo Maples, vložila vlogo za ločitev. Kasneje se je Donald poročil z Marlo in imata hčerko Tiffani.

Konec dvomov

Ivana in Donald sta bila v restavraciji, ko je ona opazila Marlo. Tedaj so že krožile govorice o aferi.

Po pripovedovanju prič je Ivana pristopila k mizi Marle in prišlo je do besednega dvoboja. Padale so ostre besede in Marla je na koncu zabrusila:

»Da, sem Donaldova ljubica in ljubim ga.«

Incident je prišel v medije, časopisi so se razpisali o aferi, fotografije iz restavracije so postale svetovna senzacija.

Ta dogodek je bil eden najbolj znanih škandalov tedanjega časa in je znatno prispeval k slovesu Donalda kot dvolične osebnosti.

Vendar je kljub težavam in ločitvi v teku stal Ivani ob strani, ko ji je leta 1990 umrl oče Miloš. Njuna odmevna ločitev se je končala leta 1992.

New York Times je tedaj pisal, da je ona po ločitvi dobila 14 milijonov dolarjev, vilo s 45 sobami v Connecticutu, stanovanje v Trumpovem stolpu in pravico do uporabe rezidence Mar-a-Lago na Floridi.

Poslovna ženska

Med zakonom je imela Ivana v moževi organizaciji visok položaj. Vodila je notranje opremljanje stolpa Trump, bila je direktorica in predsednica hotelske verige Trump in menedžerka Plaza hotela na Manhattnu.

Med ločitvijo je moža obsodila spolnega nasilja, a je te obtožbe, ko je vložil prvo kandidaturo za predsednika, preklicala.

»Pred kratkim sem brala neke komentarje, ki mi jih pripisujejo iz obdobja izpred 30. let. Iz časa moje in Donaldove ločitve, ko sem bila res jezna nanj.

V njih ni resnice. Donald in jaz sva najboljša prijatelja, skupaj sva vzgojila tri otroke, ki jih imava zelo rada in na katere sva zelo ponosna,« je tedaj dejala v uradni izjavi.

Julija 2022 je Ivana umrla in od nje se je poslovil tudi Donald:

»Z veliko žalostjo obveščam vse, ki so jo imeli radi, da je Ivana Trump umrla na svojem domu v New Yorku.

Bila je prečudovita, prelepa in neverjetna ženska, ki je imela navdihujoče življenje. Njen največji doprinos pa so najini trije otroci: Donald mlajši, Ivanka in Erik.«

»Tako ponosna je bila nanje, kot smo bili mi ponosni nanjo.«