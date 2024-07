Afera Oliverja Dragojevića: žena je zaradi ljubice pristala na urgenci

Ta teden mineva šest let od smrti priljubljenega dalmatinskega pevca Oliverja Dragojevića, ki je izgubil boj s težko boleznijo, a je pustil močan pečat na glasbeni sceni.

Veljal je za nepoboljšljivega romantika, trudil se je ohranjati videz vzornega družinskega človeka in moža, vendar se je pod površjem odvijala tudi manj lepa zgodba.

Zakon mu je namreč skoraj razpadel potem, ko se je razvedelo za njegovo afero z nekdanjo manekenko Branko Marić Muti.

Posledice afere

»Takrat sem bila pod velikim stresom, bila sem nervozna in končala sem na urgenci.

Dolgo sem skušala najti odgovor na vprašanje, zakaj se je Oliver zatekel k drugi ženski, na koncu sem dojela, da gre zgolj za njegovo nezrelost in negotovost vase,« je v enem od pogovorov povedala njegova žena Vesna.

Branka Marić Muti je javno priznala, da je bila s pevcem v dolgi ljubezenski zvezi. Intimna sta bila v sedemdesetih in v začetku osemdesetih let.

Končalo se je na sodišču

Zgodba je na koncu postala grda, Branka je trdila, da ji je zakonski par po razkritju afere grozil, Dragojevića sta to zanikala.

Prišlo je do tožbe zaradi povzročenih duševnih bolečin. Po več letih pravdanja sta zakonca odškodnino plačala, piše kurir.rs.

»Nikoli nisem hotel pripovedovati o zasebnem življenju, po spletu okoliščin smo se znašli v središču škandala.

Moje intimno življenje je moja stvar, težave je treba reševati med štirimi stenami in med ljudmi, ki jih zadevajo ne pa pred nekom, ki je lačen senzacije,« je Oliver tedaj povedal za javnost.

Vesna in Oliver sta se spoznala leta 1973 v Dubrovniku, kjer je on nastopal, ona je delala kot medicinska sestra, kmalu sta se poročila, v zakonu so se jima rodili trije sinovi, kljub pretresom in prevari, ki jo je ona, kot je povedala za medije, prebolevala deset let, sta ostala skupaj do njegove smrti.

Še živa zapuščina

Njun zakon je na koncu obstal in Vesna je po moževi smrti za hrvaške medije tako opisala, kakšno je bilo življenje s pevcem:

»Džez je bil zame groza, on ga je oboževal. Nekoč sem mu rekla: "Prosim te, pojasni mi, kaj je to džez, kako se to igra, meni se zdi, kot bi vsi igrali narobe." Odgovoril mi je, da je bolje, da o tem sploh ne govoriva.

Mene so zanimale druge stvari, medicina, psihologija, o glasbi se nisva veliko pogovarjala.«

Ob obletnici pevčeve smrti so mu sorojaki v Veli Luki priredili spominski koncert, kjer se je premierno slišala njegova nova pesem ''Vrime je'', ena od dvanajstih skladb z Oliverjevega najavljenega albuma, katerega izida pevec ni dočakal.