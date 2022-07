Vela Luka: Oliverja Dragojevića prepeva njegov nečak (FOTO)

Za Oliverjem Dragojevićem, ki je umrl na današnji dan pred štirimi leti, je ostala bogata glasbena zapuščina in njegovi brezčasni hiti, ki jih je nanizal v svoji pol stoletja dolgi karieri, odzvanjajo še danes. V njegovo čast se bo tudi letos v njegovi Veli Luki na Korčuli odvil veliki koncert, na katerem bodo številni hrvaški izvajalci zapeli njegove pesmi.

»Trideset let sva bila prijatelja, krasno sva sodelovala. Bil je človek, ki je okoli sebe zbiral ljudi. Vsi ga neizmerno pogrešamo, pustil je veliko praznino, zato tudi vodimo vse te projekte po njegovi smrti,« nam je ob obletnici smrti neponovljivega glasbenika povedal njegov dolgoletni menedžer in prijatelj Damir Osredečki, Zagrebčan in eden redkih Hrvatov, ki tako rekoč perfektno govori slovensko. »Slovenija je moj primarni trg, s svojimi glasbenimi varovanci nonstop nastopamo v Sloveniji. Zaradi spoštovanja do vas in vaše države sem se naučil slovensko,« pojasni.

Skupina Dupini FOTO: Osebni arhiv

Osredečki vodi projekt Po sledi Oliverja skupaj z Dupini, matično glasbeno skupino, ki je 25 let spremljala Dragojevića na koncertih: »Oliverjeve pesmi prepeva njegov nečak Petar Dragojević, skupaj z mnogimi drugimi glasbeniki se mu bodo poklonili ob obletnici smrti v Veli Luki.«

Sled v neskončnost

Njihov projekt se loči od projekta Trag u beskraju (Sled v neskončnosti), ki ga organizira občina Vela Luka skupaj s tamkajšnjima centrom za kulturo in turistično skupnostjo ter hrvaško RTV, ki bo dogodek predvajala. Kot je povedal Osredečki, so oni na tem dogodku gostje. Kot so zapisali na spletni strani projekta Trag u beskraju, je »Oliver za seboj pustil nenadomestljivo mesto na hrvaški glasbeni sceni in v srcih njegovih oboževalcev, spomin nanj pa nedvomno živi skozi njegovo delo«.

Damir Osredečki in pevčev kip, ki je še v izdelavi. FOTO: Osebni arhiv

Pri občinskem projektu gre za niz dogodkov, ki so se začeli v torek s koncertom na trajektu proti Oliverjevi Korčuli. Na trajektu, ki pluje na relaciji Split–Vela Luka, so nastopili Dupini s Petrom Dragojevićem in nekaterimi mladimi izvajalci, na koncertu pa so bili prav vsi, ki so plačali vozovnico za trajekt. In glede na videoposnetke je bilo zelo ganljivo. V sredo zvečer so v Centru za kulturo Vela Luka odprli razstavo Oliver, Split i Luka v delu Lili Gluić, največji dogodek pa bo danes.

Pesmi so nekoliko pomladili

Ob 21. uri se bo na koncertnem odru na obali zvrstila plejada velikih hrvaških glasbenih imen, kot so Zorica Kondža, Doris Dragović, Petar Grašo, Tedi Spalato, Petar Dragojević, Eli Žuvela, pa tudi kar nekaj mladih talentov, kot so Matija Cvek, Jure Brkljača, Dino Jelušić, Dino Petrić, Lorena Bućan itd. Vsi bodo prepevali pesmi, ki jih je Dragojević nanizal v svoji bogati karieri.

Vdova Oliverja Dragojevića Vesna je ob obletnici njune poroke marca letos objavila tole fotografijo in zapisala: Ti in jaz, 7. 3. 1974, najinih 48 let zakona.« FOTO: Facebook

»Ko opazujem Petra za klavirjem, v nekaterih potezah vidim Oliverja,« pripoveduje Osredečki. V naslednjih dveh letih bodo v okviru projekta Po sledi Oliverja (Tragom Olivera) nastopili tudi v Sloveniji; jeseni bodo nastopili v vseh večjih mestih od Kranja do Murske Sobote in Slovenj Gradca. Pesmi, ki jih bodo prepevali, so takšne, kot jih je izvajal Oliver. »Samo malo smo jih pomladili. Na nastopih bo 80 odstotkov Oliverjevih pesmi in 20 odstotkov Petrovih,« pove sogovornik.

Še neobjavljeni avtorski komadi in doprsni kip

Zasledili smo tudi informacijo, da naj bi pripravljali album avtorskih pesmi, ki jih še nismo slišali, a o tem, tako Osredečki, »še ne smemo govoriti«. Trenutno je v izdelavi tudi spomenik, ki naj bi ga v Veli Luki odkrili pozimi, pričakujejo, da okoli Oliverjevega rojstnega dne, 7. decembra. »Avtorja spomenika oziroma kipa sta zakonca in kiparja Izvor Oreb in Emilija Kalavalir. Oliver je videti zelo sproščen, z eno krasno emocijo na obrazu,« pravi Osredečki.

Dogajanje se bo jutri preselilo na območje tržnice pred cerkvijo sv. Josipa, ko bosta nastopila Zorica Kondža in orkester Joška Banova. Trag u beskraju tokratno zgodbo o Oliverju zaključuje v nedeljo na enaki lokaciji z jazz koncertom, ko se bodo na odru zvrstili Gibonni, Matija Dedić, Dražen Bogdanović, Marko Ramljak, Marko Reljanović in Branimir Gazdik.