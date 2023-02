Oliverjeve pesmi živijo naprej

Oliver Dragojević je za seboj pustil neizbrisen pečat. Njegove pesmi poznajo tudi tisti, ki sicer ne poslušajo tovrstne glasbe, a Oliver je bil veliko več kot le pevec dalmatinskih kancon, predvsem je bil Človek z veliko začetnico. Njegovi prijatelji in sodelavci so se mu poklonili s turnejo Po sledeh Oliverja, ki je po lanskih razprodanih koncertih v Kopru, Velenju, Mariboru in Kranju v soboto in nedeljo gostovala v veliki Gallusovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma, marca sledi koncert v Novem mestu.

Poklon prijatelju

Kakor je povedal Goran Njoko, njegov prijatelj in vodja Dupinov, ki so z Oliverjem igrali okoli štiri desetletja, mu je v izjemno čast, da lahko izvajajo njegove pesmi, ki jih z Dupini zdaj namesto Oliverja prepevajo odlični glasbeniki, kot so Zorica Kondža, Goran Karan, klapa Bonaca, Jure Brkljača, Toni Spalato, Dino Petrić in Petar Dragojević. »Vse nas povezuje morje – in seveda njegove pesmi. Oliver je vedno rad nastopal v Sloveniji, kjer je imel res veliko oboževalcev,« je dejal Njoko.

Dupini s Petrom Dragojevićem na klavirju, Tonijem Spalatom na akustični kitari in Zorico Kondža na vokalu. Foto: Staš Ivanc

Dupini med tonsko vajo v Gallusovi dvorani. Foto: Staš Ivanc

Med nastopajočimi je tudi Oliverjev nečak Petar Dragojević: »Veliko mi pomeni, da lahko nadaljujemo njegovo dediščino, saj nam je toliko pustil. Odziv občinstva je odličen: ljudje prepevajo njegove pesmi, vstajajo s stolov in plešejo. Res je lepo nastopati v Sloveniji. Spomladi sledi turneja po Hrvaški, nato pa gremo še po svetu. Dokler bodo ljudje to želeli, bomo iz srca prepevali njegove pesmi.«

Slovenci smo ga imeli radi

Oliverjev dolgoletni prijatelj Toni Spalato je lepo povedal: »Oliverja so v Sloveniji vedno imeli radi, zato nam je še v posebno veselje, da lahko prepevamo njegove pesmi tudi zdaj. Oliver je bil moj vokalni učitelj: vprašanje je, ali bi sploh pel, če ne bi bilo njega. Turneja Po sledeh Oliverja je res čustveno doživetje. Oliver je bil vedno poln življenja.

Vse nas povezuje morje – in seveda Oliverjeve pesmi.

Tudi sam je rekel: 'Ko me enkrat ne bo več, slavite pesmi, veselite se življenja.' Vesel sem, da lahko nastopam v tej prekrasni dvorani Cankarjevega doma, kjer sem bil večkrat kot poslušalec. To je zagotovo ena najbolje akustično projektiranih koncertnih dvoran, kar sem jih kdaj videl. In zdaj se je vse poklopilo: spomin na Oliverja in Cankarjev dom.«

Dupini s Petrom Dragojevićem na klavirju, Tonijem Spalatom na akustični kitari in Zorico Kondža na vokalu. Foto: Staš Ivanc

Cankarjev dom je bil razprodan. Foto: facebook

Tudi Zorica Kondža je tesno povezana z Oliverjem: »Moji začetki so tesno povezani z njim. Kot mlada pevka skupine Stijene sem pela na Hvaru, ko je bil Oliver že znan, in mi je rekel: 'Mala, nekaj še bo iz tebe, slišal sem te peti.' On je bil res velik umetnik, a nikoli se ni obnašal kot zvezdnik – za vsakogar si je vzel čas. Leta in leta je gradil svojo glasbo, vedno je bil iskren, svoja čustva je izražal skozi glasbo, in to iskrenost so občutili tudi poslušalci. Damir Osredečki (avtor in producent projekta Tragom Olivera) je želel ohraniti spomin na njegove pesmi in je zbral ljudi, ki smo ga poznali in peli z njim.«