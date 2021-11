Želi si spektakularno indijsko poroko

Zaslovel je v filmski franšizi Harold in Kumar in svojo igralsko pot še obogatil s serijama, kot sta Zdravnikova vest in Kako sem spoznal vajino mamo. Ob tem pa je bil indijski igralec Kal Penn vidno dejaven tudi v političnih sferah, saj je v času Obamove administracije tkal vezi med oblastjo in mladimi umetniki ter ljudmi z azijskimi in tihomorskimi koreninami, zaradi česar je za nekaj časa Hollywoodu obrnil hrbet.

Nastopil je tudi v priljubljeni zdravniški seriji Zdravnikova vest. FOTO: Nbc Photo Bank/Via nbcuniversal

A kot je igralčeva kariera kot odprta knjiga, je bila njegova zasebnost uganka, ni bilo znano niti, ali je v razmerju ali ne. Zgolj njegova družina in nekaj najbližjih so vedeli, da je že 11 let v predanem partnerstvu. To je zdaj sklenil natančno popisati v spominih You can't be serious (Saj nisi resen), v katerih je razkril svojo istospolno usmerjenost in tudi razodel, da jima bodo s partnerjem Joshem že kmalu zvonili poročni zvonovi.

Spoznala sta se v Beli hiši

Moškega svojega življenja – čigar priimka ne razkrije, saj si Josh ne želi medijske pozornosti – je spoznal med svojim delom v Beli hiši, a je bil po prvem zmenku prepričan, da zanju ni prihodnosti. Še več, menil je, da zanju v kartah ni niti drugega zmenka.

»Jasno mi je bilo, da se to ne bo obneslo. Imel sem en prost dan, on pa je je na ta dan in najin prvi zmenek prišel s pivom in gledal dirko nascar. Le kdo to počne?!« se je po polomiji vprašal Kal. »A naslednje, kar vem, je, da sva nekaj mesecev pozneje vsako nedeljo skupaj gledala nascar. Pojma nisem imel, kaj se dogaja,« je zapisal, kako ga je ljubezen ujela nepripravljenega. Dodal je, da je tudi svojo spolno usmerjenost odkril dokaj pozno. »V primerjavi z drugimi sem se tega zavedel relativno pozno, a te stvari se ne ravnajo po urniku. Vesel sem, da sem to spoznal, ko sem.« Med prvimi, ki jim je to zaupal, pa je bila družina.

»Morda zveni smešno, a ko svojim indijskim staršem in južnoazijski skupnosti poveš, da želiš biti igralec, so vsi drugi pogovori precej enostavni. Vem, da imajo vsi s tem drugačne izkušnje, sam pa sem imel veliko srečo, kako so se odzvali.« Naletel je namreč zgolj na podporo.

11 let ljubezni bosta kmalu zaznamovala s prstanoma.

Kal in Josh sta oktobra praznovala 11. obletnico ljubezni in sta sredi poročnih priprav. No, skoraj, morata se še uskladiti, kakšen bo njun poročni dan. Kajti medtem ko si Kal želi velike, bogate indijske poroke, ki bi verjetno trajala več dni, bi se Josh, če bi bila odločitev zgolj njegova, odločil za hiter 20-minutni obred v najožjem krogu. »Seveda bosta na poroki prisotni najini družini. Morava pa se še uskladiti, kako velika oziroma majhna bo poroka. Verjetno se bova morala srečati nekje na pol poti.«