Zaradi ene noči s Putinom ji je grozil zapor

Ornella Muti, ikona italijanske kinematografije, se je prvič na velikem platnu pojavila leta 1970 v filmu Najlepša ženska in od tedaj jo spremlja sloves ene najlepših igralk vseh časov.

Njena izjemna kariera traja več kot pet desetletij. V njej je odigrala nepozabne vloge v različnih žanrih, od komedij do dram.

Vendar ni znana le po svojih vlogah, temveč tudi po izjemno burnem ljubezenskem življenju, polnem afer in škandalov.

Kdo je Ornella Muti?

Njeno pravo ime je Francesca Romana Rivelli, rojena je bila 9. marca 1955 v Rimu. Velja se za eno od najbolj znanih italijanskih igralk in je prejemnica številnih priznanj, vključno z nagrado za življenjsko delo.

Poročena je bila dvakrat: z igralcem Alessom Oranom od leta 1975 do 1981 in s Federicom Fachinettijem od leta 1988 do 1996.

Fachinetti je kmalu postal njen menedžer, par pa je imel zaradi njegovih vse pogostejših skokov čez plot velike težave.

Nekoč naj bi dejal, da je njegova žena dolgočasna tako v postelji kot v pogovoru, kar se ni ujemalo z njeno podobo fatalne ženske.

Poleg tega je bil vpleten v nečedne posle, zaradi česar je Ornela na koncu vložila zahtevo za ločitev.

Najstarejšo hčerko manekenko in igralko Naike Rivelli, rojeno leta 1974, ima iz razmerja z neznanim moškim. Ker Ornela ob njenem rojstvu ni bila poročena, nikoli ni želela javno razkriti, kdo je njen oče, danes hčerka nosi njeno ime.

Druga dva otroka, hči Carolina in sin Andrea, prav tako igralca, sta iz zakona z Oranom. Ponosna je tudi na štiri vnuke.

Novica o njeni domnevni romanci z Adrianom Celentano, ki je bil tedaj poročen s Claudio Mori, je sprožila burne odzive, iskrice naj bi preskočile na snemanju filma z izvirnim naslovom Innamorato Pazzo leta 1981. Šele leta 2014 je Ornela potrdila, da je imela z njim afero.

Trenutno je srečno samska. »Svobodna sem in tako je najbolje. Preveč sem zaposlena s poslom, otroki in vnuki. Danes bi svojo svobodo dala samo za res posebnega moškega.

Partnerja, ki bi lahko sprejel moj življenje, posvečeno veliki, zahtevni, vendar čudoviti družini. Ni problema, če se ne bo pojavil. Srečna sem in nič mi ne manjka,« je nedavno povedala igralka.

Že pred leti se je odločila, da se umakne iz hitrega življenja v Rimu in se preseli v mirnejše okolje. Trenutno skupaj s starejšo hčerko živi v Lermi, majhni vasici v provinci Alessandria, Piemont.

Njun dom je obdan z zelenjem in odraža preprost življenjski slog, ki je blizu naravi, kar jima omogoča, da se ukvarjata z meditacijo, jogo in aktivnostmi na podeželju.

Kaznovana zaradi Putina

Leta 2010 je Ornela pritegnila veliko pozornosti javnosti in to zaradi Vladimirja Putina.

Pod pretvezo, da je bolna in da ji je zdravnik odredil počitek, ni nastopila v predstavi v gledališču Verdi v Pordenonu, namesto tega se je udeležila dobrodelne večerje, ki jo je organiziral Putin v Sankt Peterburgu in kjer je bil tudi Kevin Costner.

Ko je resnica prišla na dan, jo je sodišče kaznovalo s 600 evri denarne kazni in osmimi meseci zapora. Kasneje je bila kazen spremenjena v pogojno z denarno odškodnino v višini 30.000 evrov, ki bi jo morala plačati gledališču.

Leta 2015 je za ruske medije izjavila, da ima stanovanje v Moskvi in si želi rusko državljanstvo.

Večna lepota

Za izjemen videz še sedaj, ko se bliža osemdesetim, je po njenih besedah najzaslužnejša disciplina. Že leta ne je mesa, njeni jedilniki so sestavljeni predvsem iz zelenjave in malo sadja.

Pogosto je slišati pripombe, da je lepša od svojih hčera, ki jima nikoli ni uspelo njim njenih uspehov v filmskem svetu.