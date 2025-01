Svetovno znana igralka žaluje, njen mož je umrl (Suzy)

Igralka Aubrey Plaza, ki smo jo gledali v drugi sezoni nadaljevanke Beli lotos, je na začetku leta izgubila moža. Scenarist in režiser Jeff Baena je tretjega januarja storil samomor. Par je bil skupaj že skoraj štirinajst let, spoznala sta se med igranjem družabne igre pri prijateljih in postala neločljiva. Štiridesetletna igralka je svoje ljubezensko življenje rada držala zase, o možu ni veliko govorila, on ne o njej.

Sedeminštiridesetletnik je večkrat dejal, da ima veliko srečo, da je poročen z njo.

Da sta se poročila, so njeni sledilci na instagramu izvedeli, ko je o njem leta 2021 pisala kot o svojem ljubem možu. Za tem je priznala, da sta se poročila v času zaprtja med pandemijo in na hitro organizirala obred na vrtu svoje hiše ob deseti obletnici zveze. Oblekla sta si pižami, ki ju je on pobarval, igralka si je nadela še krono. Aubrey, ki je biseksualka, je tedaj delila še, da je njen mož po poroki zaradi njene spolne usmerjenosti prejel veliko groženj s smrtjo.