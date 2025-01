Čez praznike sta se zvezdnik in zvezdnica zaročila (Suzy)

Osemindvajsetletna Zendaya je na rdeči preprogi na zlatih globusih navdušila v oranžni obleki iz satena, pod katero se je podpisala hiša Louis Vuitton. A to ni bila edina stvar, ki je pritegnila poglede. Na njenem prstancu se je namreč svetil ogromen diamant. Mlada igralka je sprejela snubitev Toma Hollanda, ki ga je spoznala leta 2016 na snemanju filma Spider-Man: Vrnitev domov.

S Tomom sta srečna že vsaj štiri leta.

Kar dolgo sta se izogibala vprašanjem o njunem razmerju in odgovarjala le, da sta zelo dobra prijatelja. Potem so leta 2021 paparaci ujeli poljub, ki sta si ga izmenjala v avtomobilu med čakanjem na zeleno luč, vse od tedaj skrivnosti ni več. Znana sta po tem, da zasebnost rada držita zase. »Ko nekoga ljubiš, je to sveto,« je povedala v intervjuju. Tako redko ju videvamo skupaj, da so vmes že vzniknile govorice, da sta se razšla, a je nekdo iz njene družine potrdil, da sta se zaročila čez praznike, ki jih je osemindvajsetletnik preživel z njeno družino.