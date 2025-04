Bratje veslajo čez Tihi ocean, ekspedicija bo trajala več mesecev

Trije škotski bratje so se iz Peruja podali na izjemno zahtevno pot čez Tihi ocean. Upajo namreč, da bodo postavili rekord v najhitrejšem veslanju med celinama. Ewan, Jamie in Lachlan MacLean so iz Lime odrinili v karbonskem čolnu, njihova končna destinacija pa je Sydney v Avstraliji. Okoli 14.500 kilometrov oziroma 9.000 milj oddaljeni cilj nameravajo doseči v približno štirih mesecih. Bratje iz Edinburga, ki so že preveslali Atlantski ocean, si s to ekspedicijo prizadevajo zbrati več kot milijon dolarjev za projekte oskrbe s čisto pitno vodo na Madagaskarju.

Pomanjkanje spanca

»Veslali bomo neprekinjeno, brez zunanje podpore – povsem sami,« je pred odhodom za AFP povedal Lachlan MacLean. Odpluli so v soboto nekaj po 16. uri po lokalnem času, in sicer po kratki slovesnosti, na kateri je najmlajši od trojice, Jamie, zaigral na dude ob spremljavi godbe perujske mornarice.

Leta 2020 so postavili tri svetovne rekorde z veslanjem čez Atlantik.

»Eden največjih izzivov bo pomanjkanje spanca. Veslaš podnevi in ponoči, v izmenah. To je popolnoma izčrpavajoče,« je izziv, ki ga najbolj skrbi, opisal najstarejši Ewan. Bratje načrtujejo, da bodo vsak dan kar od 12 do 14 ur veslali, vmes pa naj bi od 5 do 6 ur spali. Ekspedicija naj bi trajala od 120 do 150 dni.

»Projekt je namenjen zbiranju sredstev za projekte za čisto vodo na Madagaskarju. Čista voda je najosnovnejša človekova potreba, vendar dostopa do nje nima kar deset odstotkov svetovnega prebivalstva,« je pojasnil Ewan. Na Madagaskarju so razmere še slabše. Na svoji spletni strani namreč navajajo podatek, da ima le 14 odstotkov podeželskih prebivalcev na tem otoku dostop do čiste vode. »Varovanje oceanov in skrb za čisto morje sta neločljivo povezana s tem,« je dodal.

To ni prvi dobrodelni podvig bratov MacLean, saj so že leta 2020 postavili tri svetovne rekorde z veslanjem čez Atlantik, in to brez profesionalnih izkušenj, pri čemer so zbrali 230.000 evrov.

Najmlajši Jamie je ob slovesu zaigral na dude. FOTO: John Reyes/Afp