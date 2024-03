Nekaj žalostnega je skupnega princesam Diani, Charlene in Kate

Operacija Kate Middleton in njena odsotnost iz javnosti je vzbudila mnogo ugibanja in nejasnosti. Njen dolgi umik iz soja žarometov in neposrečen pripetljaj z družinsko fotografijo sta povzročila poplavo številnih teorij zarot in mnogi se sprašujejo, ali je s princeso vse v najlepšem redu in ali kraljeva družina dobro pazi nanjo, povzema msn.com.

Tok, po katerem tečejo zadeve, spominja na dve drugi pripadnici kraljevih družin: na pokojno princeso Diano in na monaško princeso Charlene.

Dobro je znano, da Diani v kraljevi družini ni bilo lahko. Borila se je z duševnimi težavami in trpela za motnjami hranjenja, kar je bilo do določene meje posledica stalne pozornosti medijev.

O svojih bitkah in težavah je odkrito spregovorila v javnosti, Kate si tega ne more privoščiti.

Pokojna princesa je odkrito pripovedovala, da ni prav nič uživala v stalni pozornosti medijev. Odpor do njih je prenesla na mlajšega sina princa Harryja. Znova, Kate tega ne sme.

Med obema ženskama je bilo od nekdaj več podrobnosti, v tem trenutku jih je več kot kadar koli prej.

Diana je večkrat pripovedovala, kako osamljeno je lahko življenje v kraljevi družini in kako naporno je dejstvo, da si stalno podvržen kritiki medijev, na katere se ne smeš odzvati.

Tessa Dunlop, avtorica knjige Elizabeta in Filip, zgodba mlade ljubezni, zakon in monarhija (Elizabeth and Philip: A Story of Young Love, Marriage and Monarchyje), je leta 2023 povedala za OK! Magazine: »Mislim, da je Kate po svoje zelo osamljena.

Zapustila je kategorijo premožnega dekleta iz domačega okolja in je postala vesoljno popularna, vplivna posameznica, in menim, da je to zelo osamljen položaj.«

Diana in Kate sta obe postali ženi naslednika britanskega prestola in sta bili zato vrženi v vrtinec neizmerne slave. Zgodovina je pokazala, da je bilo to za Diano preveč, ona je svojo vlogo brez dvoma sovražila.

»Počutila sem se kot žrtveno jagnje,« je zaupala pisatelju Andrewu Mortonu o poročnem dnevu: »Mislim, da nisem bila srečna.«

Po ločitvi od Charlesa se je Diana hotela umakniti iz javnega življenja. Edinstven položaj za kraljeve je bil edinstven tudi zanjo:

»Nisem se zavedala, kako naporna bo vsa ta pozornost, niti ne tega, kako zelo bo vplivala na moje javno in zasebno življenje. Tako zelo, da je bilo vse težko prenašati,« je izjavila in dodala:

»Do konca leta bom končala načrtovane uradne dolžnosti, te bom nadalje zelo zmanjšala.«

Kate ni dala takšne izjave, je pa palača sporočila, da vsaj do velike noči ne bo opravljala uradnih dolžnosti, in prvič v 13 letih se je umaknila za tako dolgo.

Ugibanja tudi v Monaku

Zaradi skrivnostnosti, teorij zarot in zanimanja javnosti je mogoče povleči vzporednico s še eno evropsko princeso: princeso Charlene Monaško.

Ta je špekulacije glede zdravja in zakona sprožila leta 2021, ko je izginila za več mesecev.

Družina Grimaldi je zavračala vse odgovore na vprašanja o njenem zdravju, dokler ni monaški princ Albert pojasnil, da je bila po vrnitvi iz Južne Afrike, kjer je pol leta okrevala po operaciji sinusov, zaradi neizmerne izčrpanosti sprejeta v ustanovo v Švici, podrobnosti so ostale skrivnost.

Tudi v tem primeru so se pojavljala ugibanja in špekulacije, kot se pojavljajo v povezavi s Kate. Tako z vidika zdravja princese kot z vidika njenega zakona.

Po nekaj mesecih se je Charlene vrnila v kneževino in k javnim dolžnostim, na katerih se od tedaj redno pojavlja. Pri obeh kraljevih nevestah je bilo in je v javnosti znanih le malo podrobnosti glede zdravja in pričakovane vrnitve.

29. februarja je palača Kensington dejala samo, da je bilo že takoj jasno povedano, da bo princesa odstotna vsaj do velike noči in da bodo javnosti posredovane le pomembnejše informacije.