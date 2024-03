Kate Middleton in princ William v svetovalnici za pare

Ko sta se princ William in Kate Middleton leta 2011 poročila, so glamurozen začetek njune skupne poti spremljale široke množice.

Njuna poroka je bila res edinstvena, a po svoje tudi povsem običajna. Zlasti v smislu, da sta bila ženin in nevesta pred in med njo prav tako nervozna kot domala vsak par, ki se odpravlja na skupno pot.

Prav zaradi te nervoze in pričakovanja vsega, kar naj bi poroki sledilo, sta, še preden sta dahnila usodni da, obiskovala svetovalnice za pare, piše portal The List. Zaposleni v palači so potrdili, da je par pred poroko iskal nasvete tako pri londonskem škofu kot pri nadškofu Canterburyja.

Oba sta bila vključena v poročni obred in Anglikanska cerkev, ki ji pripadata William in Kate, na svoji spletni strani navaja, da njihovi duhovniki svetujejo parom glede poročnih zaobljub, jim pojasnjujejo, kaj te v resnici pomenijo, ter tudi, kaj vse jih lahko čaka po poroki.

Vse skupaj imenujejo priprave na zakon. Očitno sta nasvete pred velikim dnem iskala tudi princ in princesa.

Pogovori so potekali v strogi tajnosti in zaupnosti in nikoli ne bo znano, o čem konkretno je med njimi tekla beseda, a glede na njun zakon sta očitno osvojila nekaj pomembnih lekcij.

Glavni namen predporočnega svetovanja je namreč pomagati partnerjema bolje komunicirati in učinkoviteje reševati težave. Ti predzakonski koraki naj bi celo nižali verjetnost za ločitev, kar seveda velja za vse pare.

Sta pa bila William in Kate vendarle nekaj posebnega, konec koncev je on bodoči angleški kralj, kar pomeni, da se morata kot par soočati z mnogimi posebnimi izzivi, eden od njih je življenje na očeh javnosti, a se ne glede na vse zdi, da sta kljub trenutni odsotnosti Kate močnejša kot kdaj prej.

Res ni mogoče trditi, da je to zaradi predzakonskih posvetovanj, vendar ta gotovo niso škodovala.

Kate je imela individualne posvete

Tudi Kate se je morala na vlogo, preden se je poročila s prestolonaslednikom, dobro pripraviti. Vir blizu palače je za Daily mail povedal: »Kraljeva družina si res ni želela še ene zakonske polomije in vedeli so, da bi lahko Kate zaradi nekraljevega odraščanja imela kakšno šibko točko.«

William je zato vztrajal, da mora imeti že pred in seveda po poroki dovolj čustvene in mentalne podpore, saj je videl, kaj se je ob pomanjkanju te zgodilo z njegovo mamo v zakonu z njegovim očetom.

Britanska kraljeva družina v preteklosti ni govorila o duševnem zdravju. Princesa Diana je bila prva, ki je javno pripovedovala o svojih težavah in o zakonu, ki je na koncu propadel, čeprav sta oba obiskovala terapevta. A bolj ločeno kot par.

Naslednja generacija kraljevih poudarja pomen duševnega zdravja in podpore. William in Kate sta skupaj s Harryjem in Meghan ustanovila dobrodelno fundacijo Heads Together, ki poudarja pomen skrbi za duševno zdravje.

Čeprav so se njihove poti razšle, se vsak po svoje še naprej trudi ozaveščati o tem področju.