Zakaj sta princ Harry in Meghan Markle morala vrniti darila v vrednosti več kot osem milijonov evrov

Princ Harry in Meghan Markle sta bila primorana vrniti darila v vrednosti več kot osem milijonov evrov, ki sta jih od oboževalcev prejela tedaj, ko sta si obljubila večno zvestobo.

Zakonca Sussex sta se poročila maja leta 2018 v kapeli Sv. Georga na gradu Windsor. Pravljični poroki je prisostvovalo veliko znanih imen, od Oprah Winfrey do Davida Beckhama.

Mladoporočenca sta ob tej priložnosti izrazila željo, naj tisti, ki ju želijo obdariti, sredstva raje podarijo kateri od sedmih dobrodelnih organizacij, ki so jima blizu. To pa ni ustavilo njunih oboževalcev, ki so jima kljub vsemu poslali nemalo darov.

Vendar jih na koncu nista smela obdržati in sta jih morala vrniti pošiljateljem, piše The Mirror.

Poslani darovi so bili dostavljeni na naslov palača Kensington. Tedaj je namreč par bival v koči Nottingham na posestvu omenjene palače.

A kraljevi protokol veleva, da britanske kronane glave iz varnostnih razlogov ne smejo sprejemati poklonov javnosti. Strogo prepovedano jim je karkoli vzeti neposredno iz rok obdarovanca ter zadržati tisto, kar jim je kot darilo poslano.

Kljub temu torej, da darov nista prevzela osebno, sta jih morala zavrniti in poslati nazaj.

Drugi razlog za vrnitev daril tiči v dejstvu, da so podjetja, ki so jima jih poslala, tako skušala dvigniti publiciteto, je za omenjeno publikacijo povedal vir.

Kraljevi namreč ne smejo sprejemati ničesar, kar bi lahko bilo prepoznano kot oglaševanje. Dobro je namreč znano, da je vse, kar denimo nosi Kate Middleton, v trenutku razprodano.

Tako imenovan Kate učinek britanski modni industriji vsako leto prinese več kot milijardo evrov.

Številni svetovni voditelji so vendarle upoštevali njuno željo in na veliki dan prispevek namenili dobrodelnosti.

Kanadski premier Justin Trudeau je denimo v imenu kanadske vlade 45.000 evrov poklonil organizaciji Jumpstart, ki pomaga neprivilegiranim otrokom pri športnem udejstvovanju.

Tedanja premierka Nove Zelandije Jacinda Ardern je 5000 evrov namenila organizaciji Pillars, ki v njeni državi pomaga otrokom in družinam zapornikov.