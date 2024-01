Princ Harry se je povlekel nazaj, ne bo jih tožil

Britanski princ Harry je umaknil tožbo proti tedniku Mail on Sunday zaradi obrekovanja, poroča britanski BBC. Tožil jih je zaradi članka o ureditvi varovanja, ki je bilo plačano iz javnih sredstev, med obiskom na Otoku, ko se je že uradno odpovedal kraljevim dolžnostim.

Časnik Daily Mail je danes na svoji spletni strani objavil članek, v katerem je zapisal, da je princ umaknil tožbo le nekaj ur pred rokom, ki ga je postavilo sodišče za oddajo sodne dokumentacije. Harryju grozi, da bo moral kriti okoli 250.000 funtov (291.000 evrov) stroškov, ki so časniku nastali zaradi tožbe.

Mail on Sunday je poročal, da o spremenjeni ureditvi varovanja princa na račun države, potem ko je prenehal opravljati uradne kraljeve dolžnosti in se skupaj s soprogo Meghan preselil v ZDA. V tej dolgoletni tožbi zaradi obrekovanja je princ trdil, da je članek lažno navajal, da se je lagal in skušal cinično manipulirati javno mnenje.

Harryjeva odvetniška ekipa je skušala doseči izvensodno poravnavo, kar je sodnik zavrnil.

Decembra lani pa je sodišče potrdilo, da je bil princ Harry žrtev vdora v telefon in mu prisodilo 140.600 funtov (okoli 163.000 evrov) odškodnine. Sodnik je potrdil, da so vdore v telefone princa in njegovih znancev najverjetneje pozorno nadzirali zaposleni pri časopisni skupini Mirror.