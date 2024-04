Izginula hči milijarderjev najdena v prtljažniku kombija

Mint Butterfield, 16-letno hčer ustanoviteljev Slacka in Flickerja, ki je izginila prejšnji teden, so v nedeljo našli nepoškodovano v prtljažniku belega kombija.

Starša Butterfieldove sta soustanovitelj Slacka Stewart Butterfield, katerega vrednost je ocenjena na 1,6 milijarde dolarjev, in soustanoviteljica Flickerja, Caterina Fake, ki ima pod palcem 25 milijonov dolarjev. Njuna edinka je 21. aprila izginila z doma v Bolinasu v Kaliforniji.

»27. aprila, približno ob 23.30, so 16-letno pogrešano osebo Mint Butterfield našli na varnem v San Franciscu,« so sporočili iz šerifovega urada države Marin.

Med preiskavo so uradniki izvedeli, da bi Mint v tem času lahko bila z 10 let starejšim prijateljem Christopherjem Dizefalom. Kombi, v katerem so jo našli, naj bi bil povezan z njim.

Odšla je prostovoljno

Detektivi iz San Francisca so potrdili, da je Butterfieldova pobegnila prostovoljno. Vrnili so jo nazaj k družini, Dizefalo pa so zaslišali. Policija je sporočila, da so ga aretirali zaradi več kaznivih dejanj, določili so tudi varščino v višini 50.000 dolarjev.

Niti bogastvo ne obvaruje pred nepredvidljivostjo najstnikov. FOTO: Brendan Mcdermid Reuters

»Šerifov urad okrožja Marin se zahvaljuje za pomoč policijski upravi San Francisco, policijski upravi Oakland in FBI za njihova neumorna prizadevanja, s katerimi so nam pomagali najti Mint.«

»Poleg tega cenimo pomoč javnosti pri iskanju in zagotavljanju nasvetov, ki so na koncu pripeljali do njene varne vrnitve,« so sporočili predstavniki šerifa.

V tednu, ko najstnice niso mogli najti, so se starši in policija bali, da bi lahko izginila na območju Tenderloin v San Franciscu, znanem po visoki stopnji kriminala.

Soseska ima veliko brezdomcev in velja za središče trgovanja z drogami, zlasti s fentanilom. Poročilo iz leta 2018 pravi, da so ulice Tenderloina »preplavljene s heroinskimi iglami in vse večjimi kupi človeških iztrebkov«.