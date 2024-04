V nedeljo zvečer so bili policisti obveščeni o streljanju na območju Policijske postaje Slovenska Bistrica. Najprej je prišlo do verbalnega spora med tremi moškimi, starimi 50, 58 in 61 let, kasneje pa se je spor med 50-letnim moškim in 58-letnim moškim stopnjeval do te mere, da je pri tem prišlo do uporabe strelnega orožja.

Na družbenih omrežjih se od pokojnika poslavljajo prijatelji s solzami v očeh.

»Nikoli nisem razumela, zakaj se ljudje poslavljajo od nekoga prek spleta. Sedaj, ko se soočam s to žalostno resnico, se mi zdi, da je to način, kako lahko druge opomnimo, da bo vsak, ki bo prebral to, zastal za trenutek in razmislil. Mogoče pa nas spet povežeš, kot znaš ti.

Koliko gorja si znamo povzročiti drug drugemu, bodisi z besedami ali dejanji, medtem ko bi lahko živeli v svetu, polnem ljubezni in razumevanja. Koliko krat si premalo to povemo, ali preprosto začutimo stisko ljudi, na koncu pa smo vsi tako minljivi.

Izgubila sem ne le prijatelja, ampak tudi človeka, ki je bil izjemno dragocen del ne samo mojega, temveč tudi življenja ljudi, ki smo ga poznali (...)«

»Družini, sorodnikom, moje sožalje.«

»Zlatko naj ti bo lepo tam za mavrico hvala za dolgoletno prijateljstvo in zaupanje popravil tvojih vozil za Avtošolo.«