Umrl je oče Mercatorja

Na spletni strani mestne občine Ljubljana so sporočili, da je umrl

častni meščan Ljubljane ter velika osebnost Mercatorja in celotnega slovenskega gospodarstva Miran Goslar.

Pot v gospodarstvo si je začrtal po končani klasični gimnaziji v Ljubljani, ko je namesto študija igralstva izbral ekonomijo. Prva praktična izkušnja z vodenjem podjetja se mu je ponudila z ustanovitvijo Medexa, ko je kljub nasprotovanju vplivnega čebelarja postal njegov prvi direktor. Bil je tudi direktor Slovenijavina v času, ko je bilo to podjetje pomemben jugoslovanski izvoznik vina, a najbolj ga je zaznamoval Mercator, v katerega je prišel leta 1975 po kazni, zaradi kljubovanja politični oblasti. Razglašali soo ga za očeta Mercatorja, organiziranega v duhu novega časa in vodenja družbe po zahodnem vzoru, brez razpršene moči odločanja. Leta 1986 je prejel nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, od leta 2009 je častni občan Ljubljane.