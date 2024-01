Princ Harry in Meghan Markle znova razjezila Britance: to je brezčutno

Po dolgem času sta se princ Harry in Meghan Markle skupaj pojavila v javnosti. Obiskala sta namreč Jamajko, natančneje Kingston, kamor sta nenajavljena prišla na premiero filma Bob Marley: One love, ki govori o slavnem glasbeniku.

Sicer ni nič neobičajnega, da nekdo, ki nosi naslov vojvoda in vojvodinja Sussex, obišče deželo Britanske skupnosti narodov, je pa Britance vendarle zbodlo v oči dejstvo, da sta Sussexa veliko časa preživela v družbi tamkajšnjega premierja Andrewa Holnessa in Marlene Malahoo Forte, ministrice za pravna in ustavna vprašanja.

Slednja je lanskega leta izjavila, da bi morala Jamajka pretrgati vse vezi z monarhijo in da bi njena prihodnost morala biti v rokah tamkajšnjih prebivalcev.

Tako obisk nasmejanega para dežele, ki se trudi oditi iz Skupnosti nadzorov, v Veliki Britaniji ni bil nič kaj dobro prejet. Britanci Harryju in Meghan očitajo, da sta brezčutna.

Sploh, ker sta Jamajko obiskala v času, ko sta Karel III. in Kate Middleton v bolnišnici. Obisk te države se jim v trenutnih okoliščinah zdi povsem nesprejemljiv.

Kraljevi komentator Phil Dampier je za MailOnline povedal:

»V normalnih okoliščinah ne bi bilo nič slabega oditi na filmsko premiero. A v času, ko je njegov oče v bolnišnici, Jamajka pa se odmika od monarhije, je to povsem brezčutno.

Njun obisk pošilja sporočilo, da podpirata državo, ki se pripravlja na referendum in valižanskega princa ter princeso na uradnem obisku leta 2022 ni najbolje sprejela.«

Princ William in Kate Middleton sta se sestala tudi s Holnessom, ki jima je že tedaj najavil izstop Jamajke iz Britanske skupnosti narodov oziroma Commonwealtha.

Viri blizu kraljeve družine sicer trdijo, da sta Sussexa izrazila zaskrbljenost zaradi zdravja kralja in princese ter jima poslala želje po hitrem okrevanju.

A to za britansko javnost očitno ni dovolj in njuno zadnjo potezo dojema kot čisto provokacijo, piše Page six.