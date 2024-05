Dekle, ki je pobegnilo, razkriva: Kim Jong-Un vsako leto izbere 25 devic za svoj harem

Dekle, ki je leta 2007 pri 13 letih pobegnilo iz Severne Koreje na Kitajsko, pravi, da so jo naborniki iskali za »odred užitkov«, ki naj bi ga Kim Jong-Un uporabljal za seks.

Mlade ženske so izbrane glede na privlačnost, trdi zdaj 30-letna Yeonmi Park, na izbor pa naj bi vplivala tudi njihova politična lojalnost.

Sama pravi, da so jo dvakrat iskali prav zaradi tega, da bi nudila spolne usluge debelušnemu diktatorju in njegovim strankarskim pajdašem, vendar ni bila izbrana zaradi »družinskega statusa«. Pojasnila je: »Obiščejo vsako učilnico in gredo celo na šolska dvorišča, če so spregledali kakšno lepo dekle.«

Diktator s hčerko Kim Ju Ae in ženo. FOTO: Kcna Via Reuters

»Ko najdejo nekaj lepih deklet, najprej preverijo njihov družinski oz. politični status. Izločijo vsa dekleta z družinskimi člani, ki so pobegnili iz Severne Koreje, ali imajo sorodnike v Južni Koreji ali drugih državah.«

Naslednji korak je zdravniški pregled, ki potrdi, da so device. Kandidatke, ki uspešno opravijo ta preizkus, so podvržene podrobnejšemu zdravniškemu pregledu, pri čemer je že najmanjša napaka – na primer drobna brazgotina kjerkoli na telesu – razlog za diskvalifikacijo.

Zaradi strogega testiranja na koncu ostane le peščica deklet iz vse Severne Koreje, ki jih nato pošljejo v Pjongjang. Ko je izbor končan, je dejala Park, je »za dekleta edini življenjski cilj, da ugodijo diktatorju«.

Odred je osnoval prejšnji voditelj

Prejšnji voditelj Kim Jong-Il je verjel, da bi mu spolni odnosi z mladimi najstnicami dali nesmrtnost. Umrl je zaradi infarkta leta 2011 v starosti 70 let. Zamisel o »odredu užitka« naj bi po besedah Parkove dobil v sedemdesetih letih 20. stoletja.

»Izbral je lepe ženske in jih namestil v letovišča, ki jih je obiskal njegov oče, Kim Il-Sung. Ta je bil tako ganjen, da je njegov sin pomislil na njegovo srečo, da ga je imenoval za svojega naslednika,« je dejala.

Kim Jong-un z ženo Ri Sol-Ju. FOTO: Kcna/Reuters Reuters Pictures

Leta 1983 je Kim Jong-Il ustvaril drugi takšen odred za lastno uporabo. Park je povedala, da so se standardi za dekleta z leti spremenila, ker je imel vsak od treh moških drugačen okus za ženske. »Kim Il-Sung je imel bolj tradicionalen okus, ker je bil starejši. Kim Jong-Il naj bi imel raje ženske, višje od 160 cm, njegov predhodnik pa nekoliko okrogle.«

Kim Jong-Un po navadi izbere vitkejše, višje ženske za svoje osebno spremstvo, rad vidi, če so bolj zahodnjaškega videza. »Obstajajo govorice, da je bila njegova žena prvotno del te skupine,« je zatrdila Park.

Starši z veseljem hčerke pošljejo v harem

Znotraj ekipe za užitek obstajajo trije različni odseki. Eden je usposobljen za masažo, drugi za petje in ples. Ta skupina včasih javno nastopa kot skupina Moranbong. Tretja skupina je »oddelek za spolne dejavnosti«, je dejala Park in dodala: »Morajo biti spolno intimne z diktatorjem in drugimi moškimi.«

»Morajo se naučiti, kako ugajati tem moškim – to je njihov edini cilj.« Najlepša dekleta naj bi bila rezervirana za obisk Kima samega, medtem ko je drugim naročeno, naj poskrbijo za potrebe generalov in politikov nizkega ranga. Razmere so v Severni Koreji tako slabe, da bodo starši z veseljem dovolili, da njihove hčerke rekrutirajo v ta izbor, ker to pomeni, da dekleta ne bodo stradala.

Spolni odnosi z mladimi najstnicami naj bi jim dali nesmrtnost. FOTO: Carl Recine Reuters

Ko članice dosežejo sredino dvajsetih let, je njihov čas mimo. Pogosto jih poročijo s telesnimi stražarji diktatorja. Parkova pravi, da je poseben privilegij za članice te skupine, da od upokojitvi izberejo, s katerim pripadnikom varnostnih služb se želijo poročiti.

Park, čigar zgodbe o življenju v Severni Koreji so nekateri kritiki opisali kot močno pretirane, pravi, da so dinastija Kim »pedofili, ki pričakujejo, da jih bodo častili kot bogove«.