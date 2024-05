Na javnem kraju se je Slovenec nedostojno vedel do sorodnikov

Jeseniški policisti so v torek nekaj pred 19. uro obravnavali 31-letnega moškega, ki se je na javnem kraju nedostojno vedel do sorodnikov. Po prihodu policistov na kraj se ni umiril in s kršitvijo nadaljeval, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in mu odredili pridržanje. Zanj vodijo prekrškovni postopek.