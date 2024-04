Arso izdal vremensko opozorilo in ljudi pozval, da so pozorni

Začetek tega tedna nam je prinesel zelo lepo vreme, žal pa se bo vremenska idila v sredini tedna pokvarila, saj nad naše kraje prihajajo pogoste krajevne padavine in nevihte.

Arso je za sredo in četrtek za celotno Slovenijo izdal rumeno opozorilo, saj so po celi državi možne nevihte. V sredo čez dan bo oblačnost naraščala in popoldne bodo v zahodnih in južnih krajih že možne krajevne plohe. Te bodo zvečer možne tudi v drugih delih države. Vmes bodo tudi posamezne nevihte, pihal pa bo vzhodni veter.

Rumeno opozorilo pred nevihtami FOTO: Arso/zaslonska slika

Še slabše vreme lahko pričakujemo v četrtek. Pretežno oblačno bo s pogostimi krajevnimi padavinami. Pričakujemo lahko tudi nevihte. Proti večeru bodo padavine oslabele. Še bo vetrovno.

Arso je obenem ljudi tudi pozval: »Bodite pozorni na bližajoče se nevihtne oblake. Med nevihto se ne zadržujte na izpostavljenih mestih, počakajte na varnem mestu, nevihta običajno ne traja dolgo.«

Kljub slabšemu vremenu pa v sredo in četrtek pretiranega mraza ne bo. V sredo bodo najvišje dnevne temperature od 18 do 24 stopinj Celzija, v četrtek pa lahko pričakujemo približno štiri stopinje manj.

Tudi Neurje.si opozarja, da lahko pričakujemo nekoliko večjo količino padavin, predvsem na zahodnem delu države.

Vreme bo naklonjeno kresovanju

Če nam jo je vreme v preteklih letih za kresovanje že zagodlo, pa nam jo danes ne bo. Danes zvečer bo namreč pretežno jasno. Tudi hudega mraza ne bo. Za jutri zjutraj se napoveduje, da bodo temperature od 6 do 11 stopinj Celzija, na Primorskem do 14 stopinj Celzija, a večina ljudi takrat ne bo več na kresovanjih.