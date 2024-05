Teh živil nikoli ne naročajte z dostavo. Navajamo razloge

Nekaterih živil, na primer sadja in zelenjave, ne priporočamo naročati prek spleta oziroma z dostavo. Skladiščnik v skladišču pri nabiranju živil najbrž ne bo tako pozoren, kot ste vi v trgovini in zato lahko domov dobite gnilo ali poškodovano blago.

Druga stvar je, da se naročena hrana lahko pokvari ali poškoduje med transportom. Zato se je dobro naročanju določenih izdelkov izogniti. Lažje se je takim nakupom izogniti, kot pa ob dostavi stresati nejevoljo na dostavljalca, ki pravzaprav ni nič kriv.

To so živila, ki jih raje ne naročajte z dostavo:

Mehko sadje

Vsaka vrsta sadja z mehko sredico se med prevozom zlahka uniči. Zato naročanje sadja, kot so breskve, nektarine, slive in marelice, z dostavo morda ni najboljša možnost.

Na primer avokado. Nekateri imajo radi, da je zrel in mehak za namaz, drugi, da pripravijo tršega za solate. Obstaja možnost, da dostavljalec na to ne bo pozoren in vzame ter pripelje takšnega, ki vam ne bo všeč.

Jajca in mlečni izdelki

Jajca in mlečni izdelki so znani po tem, da se pri neprimernih temperaturah hitro pokvarijo. Tudi naročanju sladoleda se raje izogibajte.

Ribe in drugo meso

Ne glede na to, ali kupujete predelano ali svežo ribo, je vedno najbolje, da jo kupite sami v trgovini, da se prepričate, ali je sveža. Če ribe niso shranjene na pravi temperaturi, se hitro pokvarijo.

Tako kot ribe je tudi surovo in predelano meso, se hitro pokvari, če ni hranjeno pri ustrezni temperaturi.