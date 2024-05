Oživili so slavni ranč od kralja popa (Suzy)

Med snemanjem biografskega filma o Michaelu Jacksonu so med drugim oživili tudi njegov slavni ranč Neverland. Pevca bo igral njegov lastni nečak Jafaar, sedemindvajsetletni pevec, ki je moral vsemu navkljub skozi mučen proces dvoletnih avdicij. Fant pravi, da je počaščen, da bo lahko igral slavnega strica, delavci pa so pridno obnovili ranč, ki ga je navdihnila zgodba o Petru Panu. V njem sta bila tudi zabaviščni park in živalski vrt.

Ranč je videti kot v najboljših časih. FOTO: Profimeda

Jacksonov finančni svetovalec, milijarder Ron Burkle, je ranč kupil za 20 milijonov evrov pred štirimi leti in zanj plačal približno 75 milijonov manj, kot so zahtevali v njegovi družini. Ranč je bil grdo razdejan, ko je vanj med preiskovanjem kralja popa zaradi obtožb spolne zlorabe otrok vdrla policija. Čeprav je bil Michael oproščen, je prisegel, da nikdar več ne bo stopil na ozemlje ranča.

Ustvarjalci obljubljalo dolg film, v katerem ne bo manjkalo prizorov iz njegovega otroštva v Indiani, ko je bil že velika zvezda.