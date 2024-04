Črno opozorilo z vzhoda Evrope. »Lahko začnejo znova, tako je že 500 let«

Poljski zunanji minister Radosław Sikorski je v nedeljskem intervjuju za nemški časnik Bild ocenil možnost, da bo njegova država v prihodnosti napadena s strani Rusije.

Ruski uradniki – predvsem pa propagandisti – so redno omenjali možnost, da bi Rusija napadla članice Nata kot odgovor na pomoč in dostavo orožja Ukrajini. Poljska vojska je trdila, da je nekaj ruskih križarskih raket, izstreljenih na zahod Ukrajine, vstopilo v njen zračni prostor.

Polski vojaki FOTO: Aleksandra Szmigiel Reuters

Poljska »sploh ne bi bila presenečena«, če bi Moskva napadla, vendar bo na koncu izgubila, ker je veliko šibkejša od Zahoda, je trdil Sikorski. »Rusija je v 500 letih naše zgodovine večkrat napadla Poljsko,« je dodal, »toda v tem scenariju bo Rusija izgubila, ker smo mi, Zahod, veliko močnejši od Rusije.«

»Ukrajina se ne bori sama. Za razliko od tega, kar se je pogosto dogajalo v preteklosti, se ne bomo borili sami,« je dejal Sikorski,

Poudaril je pomen zmage Ukrajine v trajajoči vojni, ki se je začela po tem, ko je Rusija februarja 2022 začela obsežno invazijo na sosednjo državo.

»Imamo izbiro, ali bomo imeli poraženo rusko vojsko zunaj meja Ukrajine ali pa zmagovito rusko vojsko na meji s Poljsko. In to, kar bi takrat naredil Vladimir Putin, je tisto, kar je Adolf Hitler naredil s Češkoslovaško - okupiral bi industrijo in ljudi v Ukrajini,« je dejal Sikorski. »Putina je bolje ustaviti v Ukrajini, 500-700 kilometrov vzhodno od tod.«

Putin in Šojgu pravita, da ne bosta

Na vprašanje, ali bo Rusija morda v prihodnje napadla članice Nata, je Sikorski dejal, da nemški politiki »mislijo, da bo Rusija pripravljena čez štiri ali pet let – do takrat pa bo pripravljena tudi Nemčija«. »Toda bistvo je, da mora Rusija, preden pride do Nemčije, iti skozi več drugih držav,« je poudaril Sikorski.

Putin je marca zavrnil vsa ugibanja, da bi lahko njegova država napadla članico Nata. »Njihove izjave o naši domnevni nameri, da po Ukrajini napademo Evropo, so čista neumnost,« je dejal Putin in opozoril, da je obrambni proračun Washingtona več kot 10-krat večji od moskovskega. »Gremo s tem v mislih v vojno proti Natu? To je sranje.«

Enako je 26. aprila ponovil ruski obrambni minister Sergej Šojgu. Povedal je, da Rusija nikoli ni imela načrtov za napad na članice vojaške zveze Nato.

»Ruska federacija ni nikoli grozila Natu. Nimamo ne geopolitičnih ne vojaških interesov, da bi napadali države (zahodnega) bloka. Preprosto ščitimo svoje ljudi na naših zgodovinskih ozemljih,« je dejal Šojgu med srečanjem v kazahstanski prestolnici Astana.

Rusija si je vedno »maksimalno prizadevala za ohranitev strateške stabilnosti in ravnotežja moči v svetu«, je dodal Šojgu, poroča jutarnji.hr.