Trenutek, ko je svet obstal v smrtni tišini in je odšla legenda (VIDEO)

Danes mineva natanko 30 let, odkar je svet formule 1 pretresla smrt enega najboljših dirkačev Brazilca Ayrtona Senne. Tragedija se je zgodila na dirki za veliko nagrado San Marina v Imoli, že dan prej pa je F1 zaradi nesreče v kvalifikacijah izgubila Avstrijca Rolanda Ratzenbergerja.

Črn konec tedna za VN San Marina 1994 se je začel že s petkovo nesrečo tedaj 21-letnega Rubensa Barichella na prostem treningu. Brazilec je namreč izgubil nadzor nad dirkalnikom, poletel čez visok robnik v ovinku Variante Bassa in treščil v zaščitne gume ob robu steze.

Ratzenberger in Senna ob svojih nesrečah v ovinkih Villeneuve in Tamburello nista mogla računati na zaščitne gume, v sicer za dirkanje nezahtevnih ovinkih sta namreč treščila v zid in kasneje podlegla hudim poškodbam glave.

Trikratni svetovni prvak Senna je bil ob pogledu na tragično preminulega Ratzenbergerja, ki je pri hitrosti več kot 300 km/h treščil v zid v ovinku Villeneuve, izjemno žalosten, a sla po dirkanju mu ni dovolila, da ne bi naslednji dan spet šel na stezo v Imoli, čeprav naj bi bil po pisanju nemškega časnika Welt do nastopa zadržan.

Sedmi krog dirke za Brazilca usoden

V sicer blagem levem ovinku Tamburello je njegov dirkalnik natanko ob 14.17 zletel s proge in se s hitrostjo več kot 200 km/h zaletel v zid ob progi, pri čemer je avtomobilu odtrgalo sprednje desno kolo in obeso, katere del naj bi tudi povzročil nepopravljive poškodbe glave.

Po nesrečnem koncu tedna je tedaj Mednarodna avtomobilistična zveza močno poostrila varnostne ukrepe na dirkah formule 1. Med drugimi so odstranili betonske zidove in uvedli t.i. sistem Hans, ki v primeru nesreče ščiti glavo in vrat, povečali pa so tudi stranske stene vozniške kabine.

V Imoli bodo danes pripravili poseben dogodek ob 30. obletnici tragičnih nesreč Senne in Ratzenbergerja, ki se ga bo udeležil tudi direktor dirk F1 Stefano Domenicalli in številni drugi, vključno z visokimi političnimi predstavniki iz Italije in Brazilije.