Zadnja odločitev princa Williama nov udarec za princa Harryja

Porušen odnos med britanskim princem Williamom in njegovim bratom princem Harryjem je vsem dobro znana zgodba in zdi se, da je dobila nadaljevanje.

Britanski The Sunday Times namreč piše, da prihodnji kralj na kronanje, ko bo nastopil trenutek zanj, ne namerava povabiti mlajšega brata.

Čeprav sta si bila sorojenca nekoč zelo blizu, je vir blizu kraljeve družine dejal, da nista govorila že več kot dve leti, zaradi tega sta se še dodatno odtujila in odločitev Williama nikogar pretirano ne preseneča:

»Letos je starejši brat osredotočen izključno na svojo ženo, očeta in otroke. Ne glede na vse pa je njegova odločitev, da na kronanje ne bo povabil brata, malo žalostna.«

Zadeve med princema so se začele krhati kmalu, ko je mlajši družini predstavil svojo izbranko in so se očitno nepopravljivo pokvarile potem, ko je Harry z ženo in sinom zapustil Veliko Britanijo ter se preselil v Združene države Amerike.

Tam sta vojvoda in vojvodinja Susseks posnela dokumentarec z Netflixom, v katerem nista skoparila s kritikami na račun britanske kraljeve družine, tej, zlasti očetu, bratu in mačehi Camilli princ Harry ni prizanašal tudi v svoji knjigi spominov Rezerva.

Od tedaj je bil v Londonu le nekajkrat in se ob teh priložnostih ni sestal z bratom.