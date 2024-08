Kralj Karel je bil odkrit, princ William prikriva

Za razliko od očeta, kralja Karla III. je princ William, ko gre za finance, bolj skrivnosten.

Iz letnega finančnega poročila julija letos je razvidno, da je grofija Cornwall, katere skrbnik je po tradiciji britanski prestolonaslednik, v njegovo blagajno prinesla nekaj manj kot 30 milijonov evrov, kljub objavljenemu zaslužku pa princ ni razkril višine davka, ki ga je za to plačal, piše People.

Sedanji kralj je bil, preden je zasedel prestol, glede tega transparenten in je vsako leto objavil višino plačanega davka.

Zakonodaja v Veliki Britaniji sicer dopušča, da višjim članom kraljeve družine sploh ni treba plačati dohodnine oziroma davka na kapitalski dobiček.

Po pisanju časopisa Hello je kralj Karel začel to dajatev prostovoljno plačevati leta 1993, ko je bil še valižanski princ in vojvoda Cornwalla.

The Telegraph navaja, da je leta 2021 plačal nekaj manj kot 6 milijonov evrov, do leta 2022 je znesek narastel na nekaj manj kot sedem milijonov.

Ni sicer znano, ali davek plačuje tudi William in zakaj ta podatek skriva. Številke iz julija 2024 namreč kažejo, da prihodki grofije niso razočarali.

»Letni prihodek grofije je znašal 23,6 milijona funtov (28 milijonov evrov),« piše v poročilu.

»Z zaslužkom smo zadovoljni, saj je visok kljub temu, da smo rekordna sredstva porabili za popravila, vzdrževanje, vlaganje v osebje in trajnostne programe.«

Princ William je, z izjemo razkrivanja podatkov o plačilu davkov, že leta 2019 dejal, da bo grofijo vodil podobno, kot jo je njegov oče.

»Obljubljam, da ne bo večjih pretresov. Delal bom podobno, kot je moj oče,« je dejal za dokumentarni film ITV Prince Charles: Inside The Duchy of Cornwall in dodal:

»Le arhitektura me ne zanima tako zelo kot njega, to je edina razlika.«