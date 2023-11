Za rojstni dan je DiCaprio veseljačil do jutra: prišlo je ogromno zvezdnikov

V soboto se je na kupu zbrala smetana zabavne industrije. Veljaki filma, televizije in glasbe so pridrli pod isto streho, čeprav ne zaradi kakšnega odmevnega dogodka na rdeči preprogi. Ne, vsi so želeli z Leonardom DiCapriem proslaviti njegovih 49 let.

Seznam gostov na domu hollywoodskega težkokategornika se je bral kot meni, kdo je kdo v Hollywoodu, saj so pred njegovo vilo na Beverly Hillsu v luksuznih avtomobilih prispeli Beyonce in njen mož Jay Z, Lady Gaga, Salma Hayek, Chris Rock, Kate Beckinsale, Rita Ora z oskarjevskim možem Taiko Waititijem, Zoe Saldana, Snoop Dogg, sveže zaročena Zoe Kravitz in Channing Tatum, Kim Kardashian, Tobey Maguire, Axl Rose, Casey Affleck.

Z Leom sta se na njegov dan veselila tudi Taika Waititi in Rita Ora. FOTO: Andrew Kelly Reuters

To so vsaj ti, ki jih je paparacem uspelo ujeti v svoj radovedni objektiv. Ob teh zvezdniških povabljencih so pred zvezdnikovim domom opazili tudi Leovo bivše dekle Victorio Lamas, ki pa se je na vhodu lahko le s povešenim nosom obrnila na peti. Ker je ni bilo na seznamu, so jo varnostniki vljudno prosili, naj odide.

Solo pevska točka DiCapria

Zabavali so se, kot da jutrišnjega dne ne bo, mnogi globoko v noč, že skoraj jutro naslednjega dne. Še ob štirih zjutraj je bilo pri Leu namreč veselo. Na rojstnodnevni zabavi, kjer ni manjkalo ne pijače ne jedače, je za mikrofon prijel tudi Lil Wayne, eden izmed povabljencev, ki se je slavljencu odločil odpeti pesem ali dve.

Vittorio in Lea, ki sta se med njegovo rojstnodnevno zabavo ves čas poljubljala in mečkala, so začeli romantično povezovati avgusta.

»Na neki točki so vsi peli in rapali hiphop zimzelenčke,« je povedal vir in dodal, da je imel solo pevsko točko tudi DiCaprio, ki je odrapal pesem hiphop dvojice Gang Starr, skladbo DWYCK. In četudi se je pri igralcu kar trlo zvezdnikov, je bil vendar on ves čas v središču pozornosti, »dvignili so ga in ga nosili po sobi«.

Slavljencu je na zabavi odpel skladbo ali dve tudi njegov raperski prijatelj Lil Wayne. FOTO: Eduardo Munoz Reuters

Se bo poslovil od samskega statusa?

Glede na seznam povabljenih ima DiCaprio precej imenitnih prijateljev. A oseba, zaradi katere je bil njegov rojstni dan še bolj poseben in čudovit, je bila 25-letna italijanska manekenka Vittoria Ceretti, zaradi katere se zna hollywoodski ženskar morda celo posloviti od samskega statusa. Ali se vsaj spremeniti v zvestega ljubimca, ki ima oči le za eno.

»Temnolasa lepotica naj bi igralcu namreč povsem zmešala glavo, videva se izključno z njo, ima namreč vse lastnosti, ki jih je iskal v življenjski sopotnici. Nor je nanjo,« je povedal vir blizu zvezdniku.

Pri mladi lepotici ga je seveda pritegnila njena brhka podoba, dodatni plusi so njena finančna neodvisnost, poklicna uspešnost in pamet, a tisto, kar ga je menda najbolj pritegnilo, je njena zavezanost k reševanju planeta. »To jima daje neskončno snovi za pogovor. Zagrizena okoljska aktivistka je bila, še preden sta se z Leom spoznala. Ni je nenadoma začelo skrbeti za okolje, ko so se jima prekrižale poti.«