Beckham za pripravo bednega sendviča dal 90 tisočakov

Pred osmimi leti, ko je bil komaj 15-letni fante, je Brooklyn Beckham spoznal, da ga z največjo strastjo navdaja fotografija. In dovolj mu je bilo to izreči naglas, že je, kot pod udarcem s čarobno paličico, sin superzvezdniškega para Davida in Victorie Beckham dobil sanjsko službo.

Brooklyn ne potrebuje šole, da bi postal televizijski kuharski mojster. FOTO: Osebni Arhiv

Prestižna modna hiša Burberry mu je, čeprav s fotografijo ni imel nikakršnih izkušenj, zaupala pomembno nalogo glavnega fotografa kampanje in s to potezo razbesnela ljubitelje mode in profesionalne fotografe, češ da je na delu čisti nepotizem. S podobnimi odzivi pa so se uporabniki družabnih omrežij in profesionalni kuharji zdaj spravili na Brooklyna, ki si je namesto pritiskanja na fotografski sprožilec zaželel sukati po kuhinji in ustvarjati gurmanske mojstrovine ter je v sodelovanju s Facebookom nemudoma dobil svojo oddajo.

Še več, kot gostujočega kuharja ga je, čeprav na kuharskem področju nima ne izkušenj ne znanja, v televizijsko oddajo povabil James Corden. Seveda dobri prijatelj Beckhamovih.

Bo tudi zdravnik?!

Pred komaj dvema mesecema, bilo je decembra, se je odločil postati kuharski chef. In kuharski mojster Brooklyn tudi bo! A ker objavljanje domačih kuharskih videov na instagramu ni obrodilo želenih sadov, mu je tu na pomoč očitno priskočil družinski prijatelj James Corden in ga v kuharski segment priljubljenega šova The Late Late Show povabil kot gostujočega kuharja.

Med kramljanjem o mladeničevi zaročenki Nicoli Peltz in njegovi družini sta v »kuharskem dvoboju« pripravila zrezek in ocvrt krompirček, kar so profesionalni kuharji pospremili z opazkami očitne in popolne odsotnosti kakršnih koli kuharskih tehnik in znanja, za povrhu pa se spraševali, kaj je Brooklynov naslednji korak.

Ko je želel postati fotograf, je pač postal. FOTO: Osebni Arhiv

»Čemu ne bi postal kar zdravnik?« so pisali vprašanja. Gledalci in uporabniki družabnih omrežij pa, da ne morejo verjeti, kako daleč lahko s pravim družinskim zaledjem prideš kljub odsotnosti talenta in znanja. »On je definicija privilegiranca!« Toda ti nič kaj laskavi komentarji niso prav nič zmotili Facebooka, ki je z mladim Beckhamom sklenil pogodbo za osem delov njegove lastne oddaje Cookin' With Brooklyn (Kuhanje z Brooklynom).

Svojim sledilcem se je hitro pohvalil, da mu je med zasebnim prikazom priznani kuharski mojster Nobu Matsuhisa pokazal, kako se vrhunski kuhariji streže. Na njegovo hvalo, v kolikšno čast se mu je bilo učiti pod njegovo taktirko, pa se je mojstrski kuhar odzval, da »se izjemno hitro uči ter da je suši pripravljal z vsem srcem«. A tolikšen hvalospev gor ali dol, to se nikakor ni prevedlo v epizodo Brooklynove kuharske oddaje. Pred prižganimi kamerami je namreč pripravil zgolj precej beden sendvič, pa še tega ni znal v celoti pripraviti sam.

Med polovički belega kruhka, izdatno namazani z majonezo, je položil krompirjev polpet, dodal zeljno solato in pečen filet orade. Pripravo tega je prikazal v osemminutnem posnetku, pomagala pa mu je kar 62-glava ekipa! V snemanje spletnega videa je bilo namreč vpetih tudi več kuharskih strokovnjakov, med temi »kulinarični producent«, ki prižiga zeleno luč izbranim receptom vsakokratne epizode, ob teh pa še devet producentov in pet snemalcev.

Zasebni hitri prikaz kuhanja mu je dal mojster Nobu Matsuhisa. FOTO: Osebni Arhiv

»Nezaslišano! Tako veliko ekipo bi pričakovali pri snemanju visokoproračunske televizijske serije in šova!« je dejal vir in dodal, da snemanje vsake epizode stane približno 90.000 evrov. In da je računica še slabša, v šovu je kristalno jasno, da se Brooklynu o kuhariji niti sanja ne. »Ni vedel, kako pripraviti ribji filet, jasno pa ga je tudi slišati, kako sprašuje, kdaj je krompirjev polpet pečen.« V resnici je povsem samostojno le kruh namazal z majonezo, med rezini naložil vse sestavine ter svoje početje komentiral. »Pojem polovico ribe, preostanek pa naložim med dve rezini kruha. Dodam kis, sol in zeljno solato, ki poskrbi za drugačno teksturo. Bolj hrustljavo.«

K ruh je znal z majonezo namazati sam, a pri pripravi ribe in krompirjevega polpeta je potreboval pomoč.

Tako skop oris pa je bil dovolj dober za njegovo mamo, neizmerno ponosno, ki komaj čaka, da bo sine kuhal še zanjo. To verjetno ne bi smelo biti prezahtevno, saj – tako je nedavno razkril David Beckham – Victoria že 25 let je eno in isto, ribo in zelenjavo. Nekoliko težje bo verjetno prepričal mlajšo sestro Harper, ki naj bi bila, tako priznava sam, njegova najstrožja kritičarka.