Z novim pričakuje otroka

Čeprav je bilo zadnje leto za mnoge vse prej kot veselo, pa to ne velja za princeso Tessy. Zanjo je bilo eno lepših v zadnjih letih.se je leta 2019 ločila od luksemburškega princa, kar je bila izjemno težka izkušnja, še posebno ker je z ločitvijo, kot je dejala, izgubila ogromno prijateljev, stike z njo je prekinilo veliko družinskih članov.A že kmalu se je zaljubila v postavnega švicarskega poslovneža, s katerim sta se sicer poznala že dolgo, ob začetku epidemije pa sta se odločila, da se bo zaradi omejitev potovanj preselil k njej in njenima sinovoma v London. Tessy je novo ljubezen svetu predstavila lani za veliko noč, ko je na družabnem omrežju objavila prvo skupno fotografijo, nato pa je šlo vse le še navzgor.Med božično-novoletnimi prazniki sta se Tessy in Frank zaročila, zdaj pa je princesa sporočila še, da pričakujeta prvega skupnega otroka. »Pomlad je najbolj primeren čas za rast nežnih in občutljivih rož,« je ob fotografijo para, ki objet zre v daljavo, zapisala Tessy. Njune roke so sklenjene na njenem napetem trebuhu, ki je še precej majhen, zato mnogi sklepajo, da bo 35-letnica rodila konec poletja ali v začetku jeseni.