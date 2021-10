Willu Smithu zagorelo pod nogami

Willu Smithu je zagorelo v družinski vili, zato so na pomoč poklicali gasilce. Požar se je razplamtel v kleti hiše, vredne 35 milijonov evrov, v Calabasasu v Kaliforniji.



Zakonca Smith, ki imata skupaj dva otroka (Will ima še enega iz prvega zakona), sta že sporočila, da so vsi družinski člani dobro, da pa je zdravniško pomoč potreboval eden izmed gasilcev. Kot poročajo ameriški mediji, je bila gasilska akcija obsežna, a se je končala srečno.

