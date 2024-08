Vučić jo je grdo odpikal: »Severina cele dneve govori neumnosti, koga briga«

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na TV Pink komentiral primer aretacije hrvaške pevke Severine.

Severina. FOTO: Mavric Pivk

Kot smo že poročali, so pevko v nedeljo več ur zadrževali na mejnem prehodu Bajakovo. Kot je povedala, so jo policisti spraševali o Srebrenici in drugih temah. Ob tem je Severina povedala, da ne bo šla v Srbijo, dokler je na oblasti sedanji predsednik.

»Zdaj vas bom presenetil s tem, kar vam imam za povedati. Zjutraj sem poklical Dačića, ga zbudil, da vidim, kaj se dogaja s Severino. Rekel mi je, da je niso odpeljali v pripor, da so jo na meji zadrževali dve uri in se mi zdi zelo neumno in po nepotrebnem. A ne zaradi Severine, o kateri mislim vse najslabše.«

Aleksandar Vučić. FOTO: Blaž Samec

»Severina cele dneve govori neumnosti, koga briga. Naj govori, kar hoče,« je dejal Vučić, navaja TV Pink.