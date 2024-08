Srbi na meji ustavili Severino. Po zaslišanju je sledil šok ...

Hrvaško pevko Severino Vučković je srbska policija v nedeljo zadržala na meji, so pisali srbski mediji. Sprva so navajali, da je razlog za zadržanje hrvaške pevke to, da je podala nekaj kontroverznih izjav, nato pa je v javnost prišlo, da so policisti v okviru rednih postopkov le pregledali njen avtomobil.

Po pogovoru z oblastmi so jo spustili v Srbijo, vendar se je vseeno vrnila na Hrvaško.

Republika je nato pisala, da se je pevka na svojo željo vrnila v Zagreb in policiji menda dejala: »Nikoli več ne bom stopila v Srbijo.«

Med pregledom je bila po besedah ​​vira Republike arogantna in nesramna.

V Srbijo naj bi šla, ker je imela napovedan manjši koncert za neki 18. rojstni dan v klubu.

Na meji s Srbijo so jo kontrolirali na dan, ko so Hrvati iz zapora izpustili odvetnika Nemanjo Berića, ker je v avtu poslušal pesmi srbskega turbofolk pevca Baje Malega Knindže, ki poje srbske nacionalistične pesmi.

Republika še piše, »da je Severina v preteklosti žalila Srbe, da so genocidni, žalila je patriarha, podpirala Tuđmana, zahtevala od Srbije plačilo vojne odškodnine, žalila Srbijo kot državo ...«

Tokrat so jo Srbiji kontrolirali po rednem postopku pregledovanja vozil, in kot navaja Republika, jo je to strašno užalilo.