Francoskega nogometašaje nedavno ob vrnitvi v hišo v Toskani pričakalo neprijetno presenečenje. Na delu so bili vlomilci in za seboj pustili pravo razdejanje, odnesli pa številne dragocenosti.V hišo so Riberyju vlomili med gostovanjem njegove Fiorentine pri Parmi, novico pa je potrdil sam in na twitterju tudi objavil posnetek razdejanja.Ribery je bil le hvaležen, da je bila njegova družina ta čas v Münchnu, kjer je preživel svoja najboljša nogometna leta.