Videti je kot voščena lutka. Tom Cruise je pretiraval ... (FOTO)

Le nekaj mesecev po tem, ko so svet obkrožile fotografije z norega zmenka, na katerih je bil izmaličen in neprepoznaven, se je hollywoodski zapeljivec Tom Cruise prejšnji teden pojavil na humanitarni gala prireditvi v Londonu in znova postal tarča kritik.

Igralec je bil VIP-gost na dogodku v podporo londonski humanitarni organizaciji, opažen pa je bil v družbi princa Williama. Princ in Cruz sta pozirala drug ob drugem oblečena skoraj enako. Nosila sta elegantni črni obleki in belo srajco, celotno modno kombinacijo pa dopolnila s črnim metuljčkom.

Tom Cruise in princ William FOTO: Pool Via Reuters

Oblečena sta bila skoraj enako. FOTO: Pool Via Reuters

Vse oči so bile uprte v 61-letnega filmskega zvezdnika, še posebno ker se je njegov videz v zadnjih letih močno spremenil, njegov napeti obraz pa je pozornost pritegnil tudi tokrat.

Močno pretirava

Igralec zadnja leta medijske stolpce polni zaradi pretiravanja z botoksom. O njegovem videzu je nekoč spregovorila tudi vrhunska estetska kirurginja Najla Raja, med pacienti katere so številne znane zvezde, ki je za Daily Mail podrobno pojasnila, v čem je skrivnost njegovega obraza, o katerem se je takrat govorilo.

»Zdi se, da je Tom pretiraval z injekcijami botoksa in polnili, kar je pravzaprav negativno vplivalo na njegov videz. Brez natančnega upoštevanja strukture obraza pacienta je lahko rezultat posega popačen in nenaraven videz obraza,« je zaključila, poroča mondo.rs.

Prisrčno sta se pozdravila. FOTO: Pool Via Reuters

FOTO: Pool Via Reuters

